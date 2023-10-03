悉尼大学研究人员被任命为新南威尔士州皇家学会院士

悉尼大学的三名研究人员被任命为新南威尔士州皇家学会院士。 Ben Colagiuri 教授、Ainsley Newson 教授和 Elaine Sadler 教授都因其对各自领域的贡献而获得认可。

心理学学院院长 Ben Colagiuri 教授因其对安慰剂和反安慰剂效应的重要研究而受到认可。 他在心理学领域的工作产生了显着的影响，并使人们更好地理解这些现象。

安斯利·纽森 (Ainsley Newson) 教授是悉尼健康伦理学的生物伦理学教授，因其在生物伦理学领域，特别是基因组学和生殖领域的工作而获得国际认可。 她的专业知识和贡献使她成为科学界的杰出人物。

悉尼天文学研究所的天体物理学家 Elaine Sadler AO 教授因其在星系演化和天体物理学领域的杰出国际声誉而获奖。 这一认可增强了她作为澳大利亚科学院院士的地位。

副校长（研究）艾玛·约翰斯顿教授祝贺所有三位研究人员获得当之无愧的荣誉。 她赞扬他们对卓越研究的承诺，并承认大学社区对他们感到自豪。

新南威尔士州皇家学会成立于 1821 年，是澳大利亚最古老的科学和文化机构之一。 它是培育科学知识、促进知识交流和表彰各领域杰出贡献的平台。

此次被任命为新南威尔士州皇家学会院士，不仅彰显了 Colagiuri、Newson 和 Sadler 教授的成就，而且还认可了悉尼大学作为科学研究和发现领先机构的地位。

来源：

– 悉尼大学 – https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/06/10/fellows-of-the-royal-society-of-nsw.html