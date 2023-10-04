令人震惊的图像揭示了夜空中发光的红色星云

欧洲南方天文台 (ESO) 公布了一张名为 IC1284 的明亮红色星云的令人惊叹的照片。 这种由尘埃和气体组成的广阔云被归类为发射星云，它会发出自己的光，是活跃恒星形成的结果。

IC1284 呈现鲜艳的红色是由于氢原子内的电子被年轻恒星发出的辐射激发。 结果，这些电子释放能量并发射特定波长的红光。 天文学家能够使用 ESO 的 OmegaCAM 捕捉到这张图像，OmegaCAM 是位于智利帕拉纳尔天文台甚大望远镜 (VLT) 巡天望远镜 (VST) 上的宽视场相机。

星云，例如 IC1284，由巨大的尘埃和气体云组成，为新恒星的形成提供必要的燃料。 在照片中，IC1284 的红光因周围耀眼的星星而增强。

伴随 IC1284 的是两个反射星云，称为 NGC6589 和 NGC6590，位于图像的右下角。 与发射星云不同，反射星云由星际尘埃组成，可以反射附近恒星发出的光。 因此，这些星云呈现蓝色。

反射星云内的尘埃会散射来自附近恒星的波长更短、更蓝的光，产生迷人而空灵的光芒。 这种现象与我们的天空呈现蓝色的原因相同。

这张新发布的图像是由 ESO 组织的名为“南银河平面和核球 VST 光度 H α 巡天”(VPHAS+) 的更大计划的一部分。 通过 VPHAS+ 调查，天文学家旨在通过研究可见光下的星云和恒星，更深入地了解恒星的生命周期。

总之，ESO 的最新照片展示了 IC1284 的迷人之美，这是一个红色发射星云，在浩瀚的太空中以其发光的存在而令人着迷。

定义：

– 发射星云：明亮且弥散的电离气体云，会发出自己的光。

– 反射星云：反射附近恒星发出的光的星际尘埃云。

– VLT：甚大望远镜，欧洲南方天文台操作的强大望远镜。

来源：

– 欧洲南方天文台（ESO）

– 南银河平面和核球的 VST 光度 H α 巡天 (VPHAS+)