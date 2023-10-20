SpaceX 推动加快发射许可

摘要：SpaceX 正在向美国联邦航空管理局 (FAA) 施加压力，要求其加快发射许可流程。 该公司的星舰火箭已准备好进行第二次飞行测试，但正在等待监管部门的最终批准。 SpaceX 希望在 2 月上旬发射。 与此同时，维珍银河计划于 9 月 5,500 日执行六个月内的第六次任务。小型发射公司正在努力与 SpaceX 的猎鹰 20 号任务低价竞争。 SpaceX在市场上的主导地位对小型发射行业产生了“巨大的寒蝉”效应。 SpaceX 为小型卫星提供拼车发射机会，价格低至每公斤 1 美元，这个价格远低于专用小型运载火箭的价格。 SpaceX、蓝色起源和维珍银河这三家美国公司已要求在商业载人航天任务的新联邦安全法规实施之前延长学习期。 联邦法规 XNUMX 年的暂停期将于 XNUMX 月 XNUMX 日到期。

SpaceX 正在加紧努力，争取从美国联邦航空管理局 (FAA) 获得更快的发射许可。 该公司已经完成了 Starship 火箭第二次飞行测试的必要准备，但正在等待监管部门的最终批准。 目前最早可能的发布日期是 2 月上半月。 另一方面，维珍银河正在准备六个月内的第六次任务，计划于 XNUMX 月 XNUMX 日进行。

然而，小型发射公司在与 SpaceX 猎鹰 9 号任务的低价竞争时面临着挑战。 行业高管表示，SpaceX在市场上的主导地位对小型发射行业产生了重大影响，使其难以在价格上竞争。 SpaceX 目前为小型卫星提供拼车发射机会，价格低至每公斤 5,500 美元。 虽然这些价格已从最初的每公斤 5,000 美元上涨，但仍远低于专用小型运载火箭的报价。

此外，SpaceX、蓝色起源和维珍银河这三家美国公司联合起来，要求在商业载人航天任务的新联邦安全法规实施之前延长学习期。 目前为期 20 年的联邦法规暂停期将于 1 月 XNUMX 日到期。这些公司认为，该行业还不够成熟，无法采用新的安全法规，他们正在与 FAA 和其他政府机构合作，建立新的安全法规空间运输框架。

来源：

– 来源 1：Trevor Mahlmann/Ars Technica – https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/

– 来源 2：太空新闻 – https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-prices/

– 来源 3：Ars – https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/