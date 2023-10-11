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为北美的日偏环食做好准备

By曼波布雷西亚

11月 2023日，XNUMX
为北美的日偏环食做好准备

安大略省将于 14 月 XNUMX 日经历日环偏食，持续约两个小时。 在这种现象期间，月亮会更接近太阳，使其显得更小，并在天空中形成一个“火环”。 虽然日全食完全覆盖了太阳，但日环偏食仅部分覆盖了太阳。

日食期间最黑暗的天空将从太平洋开始出现在美国西海岸。 温哥华大约 79% 的太阳将被月球的阴影覆盖。 在多伦多，大约 27% 的阳光将被覆盖，覆盖高峰出现在下午 1 点左右

日食会对环境和大气产生影响。 加拿大航天局太空天文学和行星探索任务的经理皮埃尔·朗格鲁瓦解释说，一次日食会造成一个小夜晚，导致野生动物在它们认为是夜间时醒来。

许多人对业余天文学表现出越来越大的兴趣，导致日食观测太阳镜和其他经过认证的观测设备的销量激增。 然而，值得注意的是，在日环食期间直视太阳并不安全。 普通太阳镜无法提供足够的保护，在没有适当设备的情况下观看太阳可能会导致严重的眼睛损伤。

如果您没有经过认证的观看设备，构建自己的投影仪是体验日食的安全方法。 请记住，在没有适当保护的情况下，切勿直视太阳。

下一次日全食将于 8 年 2024 月 XNUMX 日发生。它将穿过墨西哥、美国和加拿大东部。

来源：
– 多伦多大学邓拉普天文学和天体物理学研究所
– 加拿大航天局
–美国宇航局

定义：
– 日偏食：当月亮距离太阳更近时，它会显得更小，并在天空中形成一个“火环”。
– 全食：当月亮完全遮盖太阳时。
– 日食观测太阳镜：专为在日食期间保护眼睛而设计的专用太阳镜。

By 曼波布雷西亚

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