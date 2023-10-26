海洋之声：噪音污染和气候变化的影响

水下世界通常被认为是一个安静而宁静的地方。 然而，这种想法与事实相差甚远。 与普遍看法相反，海洋中充满了声音，从座头鲸令人难忘的歌声到各种鱼类复杂的通讯网络。 事实上，声音在水中传播得比在空气中更快、更远，这使其成为海洋生物的重要元素。

思考我们对海洋及其居民的理解如何随着时间的推移而演变，是一件很有趣的事情。 1943年，法国工程师埃米尔·加尼翁（Emile Gagnon）和海军中尉雅克·库斯托（Jacques Cousteau）发明了自给式水下呼吸器（SCUBA），彻底改变了我们探索海洋深处的能力。 库斯托凭借其开创性的电视纪录片，在普及和揭示海洋生物的奇迹方面发挥了至关重要的作用，就像今天的大卫·阿滕伯勒一样。

纵观历史，我们错误地将海洋视为一片寂静的国度。 我们的耳朵适应空气中的振动，很难感知水下的音景。 库斯托本人相信深海中没有声音。 然而，我们现在知道海洋是一首声音的交响乐，海洋生物利用复杂的发声进行交流、导航和狩猎。

但与许多环境挑战一样，人类活动破坏了这种微妙的平衡。 自工业革命以来，船舶发动机、风力涡轮机装置和海军演习等来源的噪声污染一直在稳步增加。 水下噪音持续不断的嗡嗡声迫使鲸鱼等海洋动物大声喊叫，以盖过刺耳的声音。

不幸的是，乌得勒支大学的一项新研究带来了更多令人担忧的消息。 研究人员发现，气候变化导致的海洋变暖正在加剧水下噪音污染问题。 更温暖、更酸性的海水增强了声音在水中的传播，使海洋更加嘈杂。 气候变化还将导致北大西洋分层，形成一条“声音通道”，让噪音传播得更远。

日益严重的水下噪声污染的影响是重大而深远的。 海洋生物依靠声音生存，从寻找配偶到寻找食物和躲避捕食者。 受干扰的声景会扰乱这些重要过程，导致人口减少和生态系统失衡。

为了保护海洋脆弱的声环境，减少人为水下噪声源并减轻气候变化的影响至关重要。 对航运、建筑活动和海军演习实施更严格的监管有助于最大限度地减少影响。 此外，倡导可持续实践和保护海洋栖息地对于保护海洋自然声景至关重要。

因此，下次当您思考浩瀚的海洋时，请记住，在看似平静的表面之下，隐藏着一个充满声音的生机勃勃的世界——为了所有居民的利益，我们必须努力保护这个世界。

常见问题

问：自给式水下呼吸器（SCUBA）是如何发明的？

答：SCUBA 是由法国工程师 Emile Gagnon 和海军中尉 Jacques Cousteau 于 1943 年发明的。

问：随着时间的推移，我们对海洋声景的理解发生了怎样的变化？

答：最初，人们认为海洋是寂静的。 然而，我们现在知道水下世界充满了各种各样的声音，从鲸鱼的歌声到各种鱼类的交流方式。

问：水下噪音污染如何影响海洋生物？

答：噪音污染会扰乱海洋动物重要的通讯和导航过程，导致潜在的种群数量下降和生态系统失衡。

问：气候变化如何导致水下噪音污染？

答：气候变化导致海洋变暖和酸度增加，增强了声音在水中的传播，使水下声景更加响亮、更具破坏性。

问：可以采取哪些措施来减轻水下噪声污染？

答：对人为水下噪声源实施更严格的监管，并采取措施应对气候变化，有助于减轻水下噪声污染对海洋生物的影响。

资料来源：乌得勒支大学 https://www.utrechtuniversity.nl/