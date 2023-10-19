科学家重建类人猿与人类进化关键化石的面貌

来自美国自然历史博物馆、布鲁克林学院和加泰罗尼亚古生物学研究所 Miquel Crusafont 的科学家成功重建了卡塔劳皮埃罗古猿 (Pierolapithecus catalaunicus) 的面部，这是研究类人猿和人类进化的重要化石。

Pierolapithecus catalaunicus 是一种生活在大约 12 万年前的物种，对于理解原始人类进化的镶嵌性质至关重要。 它是已知的少数几个头盖骨和部分骨骼保存完好的物种之一，为了解它在原始人类谱系中的位置及其生物学提供了宝贵的见解。

先前对皮耶罗古猿的了解表明，在适应在树枝间悬挂和移动之前，它有一个直立的身体计划。 然而，由于颅骨受损，关于其进化地位的争论一直存在。

为了解决这些问题，科学家们使用 CT 扫描虚拟地重建了皮耶罗古猿的颅骨，并将其与其他灵长类动物进行比较。 他们还模拟了猿面部结构关键特征的演变。 他们的研究结果表明，皮耶罗古猿在整体面部形状和大小方面与化石和现存的类人猿相似，但也具有其他中新世猿类所没有的独特面部特征。

研究结果支持了皮耶罗古猿代表类人猿和人类家族最早的成员之一的观点。 进化模型表明，皮耶罗古猿的头盖骨在形状和大小上更接近现存类人猿和人类进化而来的祖先形状。 研究结果还表明，长臂猿和合趾猴（“小猿”）与它们的祖先相比，体型已经缩小。

这项研究强调了重建和分析保存完好的化石的重要性，以更好地了解类人猿和人类的进化。 通过深入了解皮耶罗古猿等古代物种的生物学和物理特征，科学家可以进一步完善我们对自身进化史的理解。

来源：

– 《美国国家科学院院刊》，16 年 2023 月 XNUMX 日

– 美国自然历史博物馆、布鲁克林学院和加泰罗尼亚古生物学研究所 Miquel Crusafont。