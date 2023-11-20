研究人员开发砷合金磷纳米带以增强器件性能

伦敦大学学院（UCL）的研究人员在纳米材料领域取得了重大突破。 他们开发出了由磷与砷合金组成的单原子厚带材，这种带材有可能大大提高各种设备的性能，包括电池、超级电容器和太阳能电池。

磷纳米带由伦敦大学学院的团队于 2019 年首次发现。从那时起，它们被誉为一种“神奇材料”，有可能彻底改变广泛的应用。 然而，纯磷材料的电导率有限，这限制了它们在某些器件中的使用。

在《美国化学学会杂志》上发表的最新研究中，研究人员发现，通过在磷纳米带中添加微量的砷，他们能够显着提高其在-140°C以上温度下的电导率。 这一突破不仅保留了纯磷带材的有用特性，而且还为能量存储、医学中使用的近红外探测器，甚至量子计算开辟了新的可能性。

研究小组认为，同样的技术可以用于制造将磷与硒或锗等其他元素相结合的合金。 这种合金化的多功能性为控制这些纳米材料的性能和扩展其潜在应用开辟了可能性。

这些砷磷纳米带的生产过程涉及将磷和砷片形成的晶体与溶解在液氨中的锂混合。 这种混合物经历一系列化学反应，形成几层高、几微米长、几十纳米宽的带状结构。 这些纳米带的关键特征之一是它们的高“空穴迁移率”，这提高了电流流动的效率。

研究人员预计这些纳米带可以以液体形式大规模生产，使其具有成本效益并适合广泛的应用。 它们在增强能源存储和太阳能领域设备性能方面具有令人难以置信的潜力，可以为可再生技术的重大进步铺平道路。

常见问题解答

什么是磷纳米带？

磷纳米带是由磷原子组成的单原子厚度的带。 它们具有独特的特性，使其对各种应用具有吸引力，包括储能和太阳能电池。

砷合金磷纳米带如何提高器件性能？

通过在磷纳米带中添加少量砷，其电导率显着增强。 这一改进可以实现更好的电池储能、提高太阳能电池的效率以及在量子计算和医疗探测器方面的潜在应用。

磷纳米带可以与其他元素结合吗？

是的，研究人员相信磷纳米带可以与硒或锗等其他元素形成合金，以进一步增强其性能并扩大其潜在应用。

砷合金磷纳米带的生产工艺是怎样的？

生产过程包括将磷和砷片形成的晶体与溶解在液氨中的锂混合。 这种混合物经过化学反应形成可应用于各种设备的纳米带。