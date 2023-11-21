解开光谱与恒星活动之间的关系：向前迈出了一步

用于探测系外行星的径向速度（RV）方法的最新进展使科学家们更接近识别地球质量和类太阳恒星周围潜在宜居行星所需的阈值。 尽管有这些改进，RV 测量中恒星活动驱动的噪声仍然是一个重大挑战。 为了完全克服这一障碍，更深入地了解光谱与恒星活动之间的关系至关重要。

为了解决这个问题，一组研究人员利用一种半自动化的方法来分析高精度 NEID 摄谱仪观测到的年轻活跃恒星 ϵ Eridani 的谱线。 通过将深度、半高全宽和积分通量等各种线特征与已知的活动指标相关联，该团队能够识别出形状变化对某些类型的恒星活动敏感的表现良好的线。

在他们的研究结果中，该团队列出了 9 个品系的列表，这些品系在所有三个品系特征中都与 S 指数相关，其中包括发现了 4 个新识别的活动敏感品系。 此外，他们还讨论了至少在一项特征中显示与 S 指数相关的其他线。 这些结果标志着在理解恒星活动与光谱之间的复杂关系方面向前迈出了重要一步。

研究人员提供的线列表可以作为理解恒星活动和线形态之间复杂的相互作用的宝贵经验证据。 使用稳定摄谱仪研究这些线的时间演化的能力对于最大限度地减少活动影响和加强对小型、可能类地系外行星的搜索至关重要。

通过加深我们对恒星活动如何影响谱线的理解，科学家们可以提高 RV 方法的准确性和精确度，最终使我们更接近探测宜居带中地球大小的系外行星的目标。

常见问题

RV 探测系外行星的方法是什么？

径向速度（RV）方法是一种通过测量绕轨道行星的引力引起的恒星微小摆动来探测系外行星的技术。 通过监测恒星光谱的变化，科学家可以推断系外行星的存在和特征。

恒星活动如何影响 RV 方法？

恒星活动，例如磁活动和星斑，可能会在 RV 测量中引入噪声和失真。 这种活动驱动的噪声对准确探测类太阳恒星周围的地球质量和潜在宜居行星提出了重大挑战。

为什么理解光谱和恒星活动之间的关系很重要？

通过阐明光谱和恒星活动之间的联系，科学家可以开发更好的方法来减轻恒星活动驱动的噪声对 RV 测量的影响。 这反过来又提高了 RV 方法的灵敏度和精度，从而可以检测更小的、可能类地的系外行星。