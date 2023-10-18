格陵兰岛冰盖融化可能导致海平面上升一米多

一项新的研究发现，突破全球变暖限制可能会导致格陵兰岛冰盖增加一米以上，导致海平面上升。 自 20 年以来，冰盖融化对海平面上升的贡献率超过 2002%，对沿海和岛屿社区构成了重大威胁。 研究人员使用两个模型来评估冰盖对未来气温上升的反应，结果表明，如果全球平均气温比工业化前水平高出 1.7 摄氏度至 2.3 摄氏度，可能会引发冰盖损失。 这可能会导致冰盖在数百或数千年内几乎完全融化，导致海平面可能上升七米。 然而，如果通过减少温室气体排放和实施碳捕获和储存技术，使气温足够快地回落至《巴黎协定》规定的 1.5 摄氏度限制，则可以避免最坏的影响。 该研究强调需要在未来几个世纪内扭转当前的变暖趋势，以防止不可逆转的损害。

研究人员还发现，格陵兰冰盖比之前认为的更能抵抗短期变暖。 然而，他们强调，将冰盖温度恢复到安全阈值比首先将温度维持在该阈值以下更具挑战性。 该研究的结果强调了通过全球努力减少排放和寻求可持续解决方案来应对气候变化的紧迫性。

该研究为全球变暖对冰盖融化和海平面上升的潜在后果提供了重要见解。 它呼吁立即采取行动减缓气候变化，以保护脆弱社区和生态系统免受更多洪水和流离失所的影响。 即将在迪拜举行的联合国气候变化会谈对于制定减少温室气体排放和适应气候变化影响的国际政策和承诺至关重要。

来源：

– 自然：“格陵兰冰盖可能导致全球海平面上升 1 米”（DOI：10.1038/s41586-022-05039-2）

– 法新社：“科学家表示，格陵兰岛融化可能会使海平面上升一米”