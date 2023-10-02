研究发现，由于过去的变暖，北极湖泊的甲烷产量增加

西北大学和怀俄明大学进行的一项新研究利用沉积物中保存的植物生物标记物来检查过去一万年北极湖泊中的甲烷循环。 通过分析全新世早期至中期沉积物中保存的树叶蜡质涂层，研究人员发现，过去的变暖导致格陵兰岛广泛气候区域的湖泊产生甲烷。 这很重要，因为甲烷是一种强效温室气体，了解其产量随变暖而发生的任何变化都很重要。

研究人员发现，这些湖泊在数千年的时间里一直保持着强化的甲烷循环，直到自然驱动的冷却开始。 这表明一些北极湖泊的气候依赖于湖泊甲烷循环。 该研究表明，持续变暖可能导致湖泊甲烷排放量之前被低估，这对于了解甲烷对气候变化的潜在影响至关重要。

由于北极和北方地区是地球上变暖最快的地区，因此有必要更好地了解气温变暖与这些湖泊甲烷产生之间的动态变化。 湖泊是重要的天然甲烷来源，但北极湖泊的甲烷产量的确切数量以及随着持续变暖而发生的变化尚未完全量化。

研究人员利用格陵兰岛四个湖泊的数据，将沉积物中水生植物蜡的氢同位素组成与陆生植物和其他来源的生物标记物进行比较。 大多数地点的水生植物生物标志物的同位素组成揭示了全新世早中期甲烷的特征。 这表明这些植物吸收甲烷，可能会减少湖泊中产生的部分甲烷排放到大气中的量。

然而，植物对甲烷的吸收可能仅限于特定类型的水生苔藓，因此并非所有湖泊，甚至所有北极湖泊都具有相同的动态。 尽管如此，这项研究强调了北极广大地区湖泊对气候驱动的甲烷循环变化的脆弱性，这可能对全球气候产生重大影响。

来源：

– 科学进步：美国科学促进会 (AAAS)

–定义

– 甲烷：一种强效温室气体

– 全新世：11,700 至 4,200 年前由于地球轨道缓慢变化而发生的一段剧烈变暖时期