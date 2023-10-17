核钟：迈向极其精确计时的一步

一个国际物理学家团队在开发基于核跃迁的极其精确的时钟方面取得了进展。 美国阿贡国家实验室尤里·什维德科（Yuri Shvyd'ko）领导的研究小组成功实现了钪45核跃迁的共振激发。 这种转变有可能创造出比当前原子钟精度更高的核钟。

时钟依赖于产生稳定频率的振荡器。 对于原子钟，使用铯原子发射的微波辐射的频率。 然而，核跃迁提供了更精确时钟的可能性。 原子核比原子更稳定、更紧凑，使得核钟不易受到噪音和干扰。

创建核钟的挑战之一是产生与核跃迁共振的相干辐射。 Shvyd'ko 表示，随着 X 射线自由电子激光器 (XFEL) 的进步，核时钟振荡器的直接光子激发现在已经成为可能。 该团队专注于钪12.4 中的 45 keV 跃迁，该跃迁具有极窄的带宽。 只有一小部分 X 射线可以共振激发原子核，而非共振 X 射线会产生显着的探测器噪声。

为了解决这个问题，该团队在德国的欧洲 XFEL 设施进行了实验。 他们向钪 45 箔靶发射 X 射线脉冲，然后快速移除靶以测量共振激发信号。 通过扫描入射光脉冲的频率，他们能够检测到共振发生的确切频率。

结果表明，跃迁能量的测量不确定度比之前的最佳值小两个数量级。 如果能够进一步改进，核钟的精确度可以达到每 1 亿年 300 秒以内。 这项技术对超高精度光谱学、核钟技术和极限计量学具有令人兴奋的影响。

来源：《自然》（未提供 URL）