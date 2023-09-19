探索阿塔普尔卡山脉深处

Josep M. Parés 和他的国家人类进化研究中心 (CENIEH) 的团队最近进行了一项地质研究，深入研究了西班牙 Sierra de Atapuerca 的地下。 这项研究发表在《海洋与石油地质学》杂志上，旨在了解该地区的深层结构及其地质联系。

研究表明，地表以下的物质是沿阿塔普埃尔卡山脉可见的石灰岩。 这些材料只是一个更大的地下结构的“冰山一角”，该结构延伸超过 5 公里宽。 这种结构的形成是由于软物质的存在，特别是三叠纪黄铁矿和蒸发岩，它们允许地层移动。

该研究还揭示了阿塔普埃尔卡山脉的地质结构。 传统上被描述为背斜，地质工作表明该结构的深度超过 1,000 m。 在这个深度，中生代地层位于古生代基底之上，该基底坚硬且结晶。 结果表明，地层的折叠是由于特定材料的存在而成为可能的，这些材料充当润滑剂或分离水平，使地层能够在刚性基底上滑动。 就杜罗盆地而言，拆离层由三叠纪时期的物质组成，这些物质的机械强度较弱，有利于上覆地层的移动和折叠。

这项研究的结果为了解阿塔普埃尔卡山脉的深层结构及其地质联系提供了宝贵的见解。 了解该地区的地下地质对于进一步研究其地质历史和对人类进化的潜在影响至关重要。

资料来源：Pedro Cámara 等人，《连接伊比利亚山脉与巴斯克-坎塔布连盆地：阿塔普埃尔卡山脉的结构》（西班牙），《海洋和石油地质学》（2023 年）。 DOI：10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

来源：CENIEH

引文：

研究人员研究了阿塔普埃尔卡山脉的深度（2023 年，19 月 19 日），检索于 2023 年 2023 月 09 日，取自 phys.org/news/XNUMX-XNUMX-deeps-sierra-de-atapuerca.html

注：这篇文章是根据源文章重写的。