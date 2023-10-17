研究人员发现火星最大地震的原因

牛津大学的研究人员已经确定了有记录以来最大的火星地震的原因。 与最初的看法相反，这场名为 S4.7a 的 1222 级地震不是由陨石撞击引发的，而是由火星地壳内的重大构造活动引发的。 该事件持续了至少六个小时，于 4 年 2022 月 XNUMX 日被 NASA 的 InSight 着陆器探测到。

为了调查地震的原因，首席研究员本杰明·费尔南多博士与多个航天机构合作，包括欧洲航天局、中国国家航天局、印度空间研究组织和阿拉伯联合酋长国航天局。 这项共同努力使团队能够分析来自绕火星运行的多颗卫星的数据，覆盖了 144 亿平方公里的广阔表面区域。

尽管这次地震与之前由流星体撞击引发的地震相似，但研究小组经过几个月的搜索，没有发现新陨石坑的证据。 这使他们得出结论，这次地震是由火星地壳内的应力释放引起的，而不是外部撞击造成的。

费尔南多博士解释说，火星地壳内的压力是数十亿年演化的结果，包括地球不同部分的冷却和收缩率差异。 虽然不同压力水平的原因尚不清楚，但这项研究的结果有助于进一步调查。 了解这些压力模式对于确定未来人类在火星上定居的合适地点可能至关重要。

该项目涉及多个太空任务的协作努力被誉为深空探索领域成功国际伙伴关系的蓝图。 这些发现揭示了火星独特的地质动力学，标志着揭开这颗红色星球之谜的重要一步。

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– 标题：研究人员揭示了有史以来最大的火星地震的可能原因

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