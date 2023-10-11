研究人员利用太阳诱导叶绿素荧光 (SIF) 测量大豆中的臭氧压力

来自伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校和美国农业部农业研究服务处的一组研究人员利用太阳诱导的叶绿素荧光 (SIF) 测量来测量臭氧 (O3) 升高对大豆植物的影响。 该研究发表在《实验植物学杂志》上，是第一个应用 SIF 测量田间大豆的臭氧胁迫的研究。

SIF 是一种非侵入性方法，通过测量植物因光合作用未使用的能量而发出的荧光来检测植物的胁迫。 研究人员发现，O3 水平升高会导致 SIF 降低，表明植物受到胁迫。 这项研究是在 SoyFACE 设施进行的，该设施为研究现场臭氧污染的影响提供了一个测试平台。

臭氧是一种破坏性空气污染物，给农民带来巨大成本。 通过使用 SIF，研究人员可以快速、安全地评估臭氧对大豆植物的影响。 该团队使用放置在植物冠层上方的便携式光谱系统来测量对照和高 O3 图中的 SIF。

除了测量 SIF 之外，研究人员还分析了与光合作用相关的其他过程，例如电子传输和叶气体交换。 研究结果证实，SIF 下降是压力的迹象。 SIF 与植物大小测量相结合，可以为农民提供对作物产量的良好估计。

SIF 的优点之一是其可扩展性。 研究人员希望利用 SIF 从绕地球运行的卫星跟踪世界各地的光合作用。 这种方法可以为全球范围内光合作用的动态提供有价值的见解。

了解 SIF 和光合作用之间的机制关系对于使用该方法来估计和监测区域或全球水平的光合作用至关重要。 SoyFACE 进行的实验有助于建立这种理解。

总体而言，SIF 测量为评估大气污染物对农作物的影响提供了一个有价值的工具。 通过利用 SIF，研究人员可以深入了解臭氧水平升高如何影响大豆植物，为在气候变化的情况下维持世界粮食供应提供必要的信息。

Sumber:

Genghong Wu 等人，太阳诱导的叶绿素荧光捕获了臭氧升高对大豆冠层结构和加速衰老的影响，实验植物学杂志 (2023)。 DOI：10.1093/jxb/erad356

伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校