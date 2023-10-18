研究人员测量蜘蛛脉冲星 PSR J2051-0827 日食介质中的磁场

中国科学院新疆天文台（XAO）的研究人员在蜘蛛脉冲星PSR J2051-0827的磁场方面取得了重大发现。 蜘蛛脉冲星是一种毫秒脉冲星双星系统，其特征是短周期轨道上有低质量伴星。 在这些系统中，强烈的脉冲星风和电磁发射会侵蚀并可能摧毁伴星。

为了研究 PSR J2051-0827 的磁性，研究人员利用了 14 米孔径球面射电望远镜 (FAST)。 他们特别专注于研究脉冲星的偏振特性及其日食介质中磁场的存在。 他们的研究结果发表在 XNUMX 月 XNUMX 日的《天体物理学杂志》上。

在脉冲星日食结束期间，研究人员观察到旋转测量值（RM）持续下降。 RM 的变化范围为 60 至 -28.7 rad m-2，表明日食介质内存在显着的磁场。 根据 RM 的这种变化，视线磁场强度估计为 0.1 G。

研究人员还发现了一种称为 RM 反转的现象，这可能归因于双星轨道运动引起的沿视线磁场强度的变化。 RM反转支持脉冲星的直接环境是复杂且磁化的这一观点。 此外，研究表明蜘蛛脉冲星的环境与快速射电爆发（FRB）相关的环境有一些相似之处。

这项研究的结果有助于我们了解蜘蛛脉冲星的动力学和特性，并为这些系统中观测到的日食机制提供见解。 该研究提供了有关 PSR J2051-0827 附近磁场条件的宝贵信息，并为脉冲星天文学领域的进一步研究开辟了新途径。

引文：

SQ Wang 等人，黑寡妇日食期间旋转测量的变化 PSR J2051−0827，《天体物理学杂志》（2023 年）。 DOI：10.3847/1538-4357/acea81

资料来源：中国科学院