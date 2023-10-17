杜尔可持续发展学院最近举办了 Mineral-X 启动研讨会，这是一个突破性的附属项目，专注于技术创新、社区代表和管理，以实现清洁可再生能源的弹性矿物供应链。 来自赞比亚矿业公司、风险投资公司、学者、政府官员和代表的领导人齐聚一堂，从社会和技术角度讨论如何改善关键矿产开采业。

Mineral-X 的资金接近 XNUMX 万美元，旨在通过倡导环境管理和社区代表，重塑科学之外的矿物勘探。 该计划采用整体方法来改善采矿业在摆脱化石燃料的转型过程中的表现。 这包括开发更有效、更环保的方法来寻找和提取关键矿物，以及加强社区参与和提供教育援助。

Mineral-X 的核心举措之一涉及使用人工智能 (AI) 工具分析地质数据并准确定位高品位地下矿藏。 随着电动汽车生产中对铜、镍、锂和钴等关键矿物的需求不断增加，这项研究对于确保可持续供应链至关重要。

该计划得到了 KoBold Metals 和 Rio Tinto 等主要矿业公司以及专注于可持续发展的风险投资公司 Bidra 的支持。 重要的是，正如项目总监兼研究科学家 David Zhun Yin 所澄清的那样，Mineral-X 完全不受化石燃料资金的影响。

通过利用人工智能和地质数据，Mineral-X 旨在最大限度地减少与采矿相关的土地破坏。 高品位矿床无需大面积扰动即可开采，甚至可以在地下开发。 这种方法不仅保护环境，还减少了勘探和开采所需的成本和时间。

此外，Mineral-X 还积极与赞比亚的采矿社区合作。 索菲亚·曼蒂拉·萨拉斯，博士参与社会外展的学生正在与当地社区密切合作，以确保他们积极参与矿物勘探和开采过程并建立伙伴关系。 该计划还与赞比亚的大学合作，为采矿工程师提供与外国工程师竞争所需的技能。

Mineral-X 的推出及其对促进采矿业可持续发展的承诺标志着实现清洁可再生能源的重大进步。 通过这一举措，杜尔可持续发展学院正在引领建立弹性矿产供应链，打造绿色未来。

来源：

- 日常

– 麦肯锡