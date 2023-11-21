开辟新天地：3D 打印实验室种植皮肤中的毛囊

毛囊在维持皮肤的健康和功能方面发挥着至关重要的作用。 它们有助于调节体温、产生汗水，并含有有助于皮肤愈合的干细胞。 然而，现有的实验室培养的皮肤模型并不完整，缺乏毛囊。 由于伦斯勒理工学院 (RPI) 科学家进行的开创性研究，这一差距可能很快就会得到弥补。

RPI 化学与生物工程副教授 Pankaj Karande 博士和他的团队利用 3D 打印技术成功地将毛囊融入实验室培养的人体皮肤组织中。 这一成就标志着组织工程领域的一个重要里程碑，并为药物测试和皮肤移植开辟了新的可能性。

使用人源细胞重建毛囊的传统方法面临着挑战。 然而，之前的研究表明，这些细胞在三维环境中培养时，有可能产生新的毛囊或毛干。 在这项研究的基础上，Karande 博士和他的团队利用 3D 生物打印技术创建了包含功能毛囊的皮肤模型。

该过程涉及在实验室培养皮肤和毛囊细胞，并将它们转化为适合 3D 打印的生物墨水。 由蛋白质和其他材料组成的生物墨水被应用到细针上，使打印机能够沉积皮肤层并同时嵌入毛细胞。 随着时间的推移，毛细胞周围的通道充满了皮肤细胞，模仿天然毛囊的结构。

虽然带有毛囊的 3D 打印皮肤组织目前的寿命为两到三周，但这一突破表明在开发可生长毛发的皮肤移植方面取得了重大进展。 延长皮肤组织的寿命是未来的焦点，这将使更先进的药物测试成为可能，并可能导致再生医学和化妆品测试的进步。

这项研究展示了 3D 打印在促进对复杂生物结构及其与局部产品相互作用的理解方面的潜力。 通过将毛囊纳入实验室培养的皮肤模型中，研究人员获得了宝贵的见解，可以促进未来烧伤和其他皮肤病治疗方法的开发。

在实验室种植的皮肤中 3D 打印毛囊的能力证明了 RPI 研究人员在工程和生命科学交叉领域采用的多学科方法。 这些进步对人类健康和具有生物学代表性的皮肤模型的开发具有深远的影响。

常见问题解答

1. 皮肤毛囊有什么作用？

毛囊调节体温、产生汗水，并含有促进皮肤愈合的干细胞。

2. 研究人员如何将毛囊融入实验室培养的皮肤组织中？

RPI 的团队在实验室培养皮肤和毛囊细胞，并将它们转化为可打印的生物墨水。 这种生物墨水被应用到一根细针上，可以精确沉积并形成包括毛细胞的皮肤层。

3. 3D打印毛囊在皮肤模型中的潜在应用有哪些？

这一突破可能会促进药物测试、再生医学和化妆品测试的进步。 通过创建更复杂和生物学相关的皮肤模型，研究人员可以更好地了解皮肤如何与局部产品相互作用，并针对各种皮肤状况开发改进的治疗方法。