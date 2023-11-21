实现可持续发展：生物基聚碳酸酯的创新回收工艺

塑料废物已成为我们环境的一个严重问题，促使欧盟采取措施将微塑料的存在量减少 30%。 回收塑料被视为解决这一问题的可行解决方案。 加泰罗尼亚化学研究所 (ICIQ) 的研究人员最近开发了一种新颖且可持续的工艺来回收生物基聚碳酸酯，生物基聚碳酸酯是一种常用于医疗、建筑和汽车应用的塑料。

传统上，塑料是由聚合物制成的，聚合物是由称为单体的小分子结合而成的大分子。 理想的回收过程包括受控地将聚合物降解成更小的产品，然后再聚合成功能性塑料。 ICIQ 团队致力于开发一种使用催化剂 TBD（三氮杂双环癸烯）解聚和再聚合聚碳酸酯的循环工艺。

这种创新方法具有多种优势。 首先，它通过最大限度地减少化学品的使用来促进更可持续的循环经济。 此外，该研究利用了从柠檬烯和二氧化碳中提取的生物基聚碳酸酯，使其成为油基材料的可行替代品。 虽然这种特定的聚碳酸酯具有极低的生物降解性，但本研究中提出的催化方法以指数方式加速了降解过程，使其在商业上具有回收利用的可行性。

这一发现的意义在于其在粘合剂和涂料材料中的潜在应用，作为油基产品的替代品。 ICIQ 已就柠檬烯聚碳酸酯在这些特定应用中的使用申请了专利。 新的回收工艺提高了生物基聚碳酸酯的价值和潜力，因为它在实际条件下易于回收。

Arjan Kleij教授领导的实验研究小组、Carles Bo教授领导的计算团队以及Fernando Bravo博士领导的ICIQ KTT部门聚合物开发活动之间的合作证明了跨学科合作的力量在研究中。 通过结合不同的知识和方法，这种合作全面、创新地应对挑战，从而开发出有效的解决方案。

总之，ICIQ 提出的生物基聚碳酸酯的可持续回收工艺标志着朝着实现更环保的塑料方法迈出了重要一步。 这种创新方法不仅解决了塑料废物堆积的紧迫问题，而且还释放了生物基材料在各个行业中的潜力。 通过持续的研究和合作，我们可以进一步迈向更加可持续的未来。

常见问题解答：

问：这项研究的目标是什么？

答：我们的目标是开发一种可持续的工艺来回收生物基聚碳酸酯（一种塑料）。

问：回收过程如何进行？

答：该过程涉及使用称为 TBD 的催化剂对聚碳酸酯进行解聚和再聚合。

问：这种回收工艺有什么优点？

答：该工艺通过最大限度地减少化学品的使用，有助于实现更可持续的循环经济，并在实际条件下易于回收。

问：回收的聚碳酸酯的潜在应用是什么？

答：回收的聚碳酸酯可用于粘合剂和涂料材料，作为油基产品的替代品。

问：研究小组之间的合作有何意义？

答：这种合作可以整合不同的知识和方法，从而产生全面和创新的解决方案。