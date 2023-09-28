科学家绘制了微小寄生黄蜂的早期视觉系统图

纽约市熨斗研究所的神经科学家成功绘制了微小寄生黄蜂的早期视觉系统。 研究人员利用先进的成像技术，在突触水平上重建了整个系统——从黄蜂的眼睛到大脑中的神经元，这也是首次从单个样本中完全重建这样的系统。

尽管黄蜂体型很小，但它却表现出飞行等复杂的行为，凸显了其小大脑的非凡复杂性。 参与这项研究的神经科学家对如此微小的大脑中存在的复杂程度感到惊讶。 他们发现黄蜂的大脑与较大的大脑相似，但更简单、更小。

研究人员认为，研究昆虫的大脑可以为了解包括人类大脑在内的更大大脑的运作提供有价值的见解。 通过了解昆虫神经元回路背后的原理，科学家可以将这些知识应用于先进的人工智能工具。 人脑的能力超过了人工智能，研究人员希望通过揭示生物学的“秘密武器”来构建更好的人工智能。

熨斗研究所的团队与霍华德休斯医学研究所珍妮莉亚研究园区和莫斯科国立大学的研究人员合作进行了这项研究。 他们选择寄生黄蜂 Megaphragma viggianii 作为研究对象，因为它的体型极其微小，并且能够飞行并定位蓟马的卵（蓟马是一种在其上产卵的昆虫）。

绘制黄蜂的早期视觉系统图对研究人员来说是一个重大挑战，他们使用离子束和电子显微镜来创建详细的地图。 以前的方法涉及使用多个样本，这导致各个地图之间存在差异。 这一突破使得我们能够全面了解黄蜂眼睛的不同部分如何影响其视力。

未来，研究人员计划将他们的绘图工作扩展到黄蜂的整个大脑。 他们相信，通过研究动物王国中最基本的大脑，他们可以识别控制复杂行为的规则和机制，提供对大脑功能的见解，并有可能增强人工智能技术。

来源：

–《当代生物学》，“绘制黄蜂 Megaphragma viggianii 视觉系统的连接组图”（doi：10.1016/j.cub.2023.01.025）