两颗冰巨行星相撞，发出耀眼的光芒

在一次令人着迷的天文事件中，两颗冰冷的巨型系外行星在耀眼的光芒中相撞，散发出羽状尘埃，一位业余天文学家在社交媒体上观察到了这一现象。 这些行星距离地球约 1,800 光年，并围绕一颗类太阳恒星坠毁。 碰撞的明亮余辉移动到恒星前面，导致它随着时间的推移而变暗。 这颗恒星被命名为 ASASSN-21qj，以最初检测到该恒星可见光衰落的望远镜网络命名。

这位业余天文学家注意到这颗恒星在 1,000 天的时间里变亮，这促使国际天文学家团队进一步研究这一现象。 这颗恒星的光变曲线显示，在可见光下它的亮度开始减弱三年前，它的亮度在红外波长下翻了一番。 来自荷兰莱顿天文台的这项研究的共同主要作者马修·肯沃西博士描述了这种碰撞的潜在后果，他指出，残骸看起来像一颗恒星，尽管更暗，而且尺寸比主星大七倍。在系统中加星。

在两年的时间里，由专业和业余天文学家组成的网络密切监视着这颗恒星的亮度变化。 布里斯托大学的共同主要作者西蒙·洛克博士解释说，他们的计算和计算机模型表明，观测到的发光物质的温度、大小和持续时间与两颗冰巨系外行星的碰撞一致。

预计碰撞产生的尘埃云将沿着所产生的残余物的轨道扩散。 这个残余物最终将成为一颗新行星，它周围的物质可能会凝结并形成围绕它运行的卫星集合。 尘埃云的光可以使用地面望远镜以及美国宇航局的詹姆斯·韦伯太空望远镜来探测。 天文学家将密切关注这一令人着迷的事件的进展。

来源：

– 布里斯托大学

– 莱顿天文台

– 自然杂志