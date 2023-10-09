对真菌感染分子机制的新见解

杜塞尔多夫海因里希海涅大学 (HHU) 的一个团队进行的研究揭示了分子水平上真菌感染调节的重要机制。 真菌感染可能对人类、动物和植物造成严重后果，因此制定有效的防御策略至关重要。 该研究的重点是了解真菌病原体的 RNA 调控，这一领域目前仍知之甚少。

该研究小组与法兰克福和亚琛的研究小组合作，利用RNA标记技术研究了一种名为Khd4的RNA结合蛋白在感染性菌丝生长中的作用，感染性菌丝是引发感染的丝状真菌形式。 他们发现Khd4通过控制mRNA稳定性来调节感染性菌丝的生长，进而调节膜运输——真菌与其环境之间的物质交换。

这一新的监管概念为开发针对 RNA 结合蛋白的新型抗真菌药物提供了机会。 通过靶向这些蛋白质，可能会破坏 mRNA 的稳定性并抑制感染性菌丝的生长。 这可能会导致更有效的杀菌剂的开发。

该研究是通过 HHU 各个机构与外部合作伙伴的密切合作进行的。 该研究团队包括主要作者、博士生 Srimeenakshi Sankaranarayanan。 学生和卡尔·哈格博士专注于比较植物和人类致病真菌。 RNA测序在HHU生物医学研究中心进行，生物信息分析由法兰克福歌德大学的Kathi Zarnack博士进行。

研究结果强调了跨学科合作的重要性，理论和实验方面紧密结合。 这种合作方法得到了 2023 年成立的合作研究中心“MibiNet”的推动。亚琛工业大学 (RWTH) 的 Anna Matuszyńska 教授博士的贡献也对该项目的成功发挥了重要作用。

总的来说，这项研究为真菌感染的分子机制提供了新的见解，并为新型抗真菌药物的开发提供了潜在的靶标。 该领域的进一步研究可能会产生更有效的策略来对抗人类、动物和植物的真菌疾病。

资料来源：《美国国家科学院院刊》（2023 年）。 DOI：10.1073/pnas.2301731120