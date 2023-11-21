量子突破：紫青铜为量子器件开启新的可能性

量子科学家取得了一项突破性的发现，可能会彻底改变量子技术。 布里斯托大学的一组研究人员发现了紫青铜中的一种罕见现象，它可能是在量子设备中创建“完美开关”的关键。 这种开关能够在绝缘体和超导体状态之间快速转换。

紫青铜是一种独特的一维金属，由单个导电原子链组成。 研究人员发现，这种材料表现出两种相反的电子态，提供了一种被称为“涌现对称性”的多功能性。 这意味着即使材料发生最小的变化，例如热或光刺激，也可以触发电导率为零的绝缘状态到电导率无限的超导体之间的瞬时转变，反之亦然。

主要作者、布里斯托大学物理学教授 Nigel Hussey 表达了他对这一发现的兴奋，他表示：“这是一个非常令人兴奋的发现，可以为未来的量子设备提供完美的开关。”

该团队的旅程始于13年前，当时两名博士生Xiaofeng Xu和Nick Wakeham首次测量了紫青铜的磁阻。 这些数据一直处于休眠状态并没有发表，直到 2017 年的一次偶然的机会。Hussey 教授参加了物理学家 Piotr Chudzinski 博士举办的关于紫青铜的研讨会，并与他分享了他的数据。 他们共同提出了一项实验，证实了楚津斯基的理论。

使这一发现更加引人注目的是，当材料在绝缘态和超导态之间转变时，存在“涌现对称性”。 对称破缺通常在电子系统冷却时观察到，是一种众所周知的现象。 然而，随着温度降低，金属中出现对称性（如在紫青铜中观察到的那样）是极其罕见且前所未有的。

楚津斯基博士将这种现象比作魔术，将一个暗淡、扭曲的图形转变成一个完美对称的球体。 他将紫铜描述为人物，将自然本身描述为魔术师。

这一突破为量子技术开辟了新的可能性。 通过利用紫青铜的独特特性，有可能在量子电路中创建开关，这些开关可以在最微小的刺激下发生电阻的显着变化。

随着对紫青铜和新兴对称现象的持续研究，未来开发高效、高性能量子器件具有巨大潜力。

常见问题

1.什么是紫古铜？

紫色青铜是一种一维金属，由单个导电原子链组成。

2. 布里斯托大学的这项研究有何意义？

该研究发现了紫青铜中一种罕见的现象，称为“涌现对称性”，它可能导致在量子设备中创建“完美开关”。

3.“完美开关”是如何工作的？

该开关可以根据材料的微小变化（例如热或光刺激）在绝缘体（电导率为零）和超导体（电导率无限）之间快速转变。

4. 谁发现的？

这项研究由布里斯托大学领导，主要作者是物理学教授奈杰尔·赫西。

5. 这一突破的潜在应用是什么？

这一突破可能对量子技术产生重大影响，促进量子电路中高效开关的开发。

来源：

– 布里斯托大学：[www.bristol.ac.uk](https://www.bristol.ac.uk/)