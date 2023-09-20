新研究揭示超大质量黑洞吞噬食物的速度比预期更快

西北大学最近进行的一项研究挑战了之前关于超大质量黑洞饮食习惯的假设。 虽然之前人们认为黑洞消耗食物的速度很慢，但新的模拟表明它们实际上吞噬食物的速度要快得多。

这项研究即将发表在《天体物理学杂志》上，它利用高分辨率 3D 模拟来研究旋转黑洞的行为。 研究人员发现，这些黑洞扭曲周围的时空，导致吸积盘中的气体被撕裂。 这导致内部子盘和外部子盘的形成，黑洞首先消耗内环，然后被来自外部子盘的碎片重新填充。

与之前认为这一过程需要数百年的理论相反，模拟表明它实际上在几个月内发生。 这一发现对于理解类星体的行为具有重要意义，类星体是夜空中最亮的物体之一。 众所周知，类星体会突然爆发，然后在没有任何解释的情况下消失，而这项新研究为这种剧烈的行为提供了可能的解释。

首席研究员、西北大学的尼克·卡兹解释说，经典的吸积盘理论无法解释在类星体中观察到的快速变化。 然而，本研究中进行的模拟表明，圆盘内部区域的破坏和补充可以解释这些变化。

这项研究的主要见解是，之前关于吸积盘与黑洞旋转对齐的假设是错误的。 模拟显示，黑洞周围的区域比之前想象的要动荡得多。 模拟中考虑了黑洞的气体动力学、磁场和广义相对论，提供了更准确的黑洞行为模型。

撕裂和馈送过程发生在黑洞时空扭曲与盘内摩擦和压力竞争的区域。 这导致内盘和外盘碰撞，导致内盘被黑洞吞噬。 然后，黑洞的引力将气体从外部区域拉出以重新填充内部区域，从而完成循环。

这项研究不仅揭示了超大质量黑洞的饮食习惯，而且还提供了对类星体行为的见解。 通过进一步的研究，科学家们也许能够更好地理解造成这些宇宙现象中观察到的巨大变化的机制。

来源：

– 天体物理学杂志（待出版）

–西北大学