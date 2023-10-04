研究量化了通过海浪喷射到大气中的微塑料排放量

Luc Deike 和他的团队最近进行的一项研究探讨了微塑料通过海浪排放到大气中的现象。 当气泡在海洋表面破裂时，它们会向空气中释放小颗粒，包括盐和有机物。 然而，尚不清楚海洋中普遍存在的微塑料是否也可以通过这一过程转移到大气中。

在使用高速摄影的实验室实验中，研究人员发现，10微米到280微米的微塑料颗粒确实可以从海水中转移到空气中。 这是通过被称为“喷射液滴”的小液滴实现的，这些小液滴是由海泡沫气泡破裂而喷出的。 这些液滴携带着微塑料并在空气中传播。 当水蒸发时，微塑料会悬浮在风流中。

通过估计海洋中微塑料的浓度，研究人员能够计算出世界海洋排放的微塑料总量。 他们估计，每年排放的塑料量在 0.02 至 7.4 万吨 (Mt) 之间，最佳猜测为 0.1 吨。然而，需要更准确的海洋微塑料浓度清单，以减少量化这些排放量的不确定性。

这项研究的结果对于了解微塑料对环境和人类健康的影响具有重要意义。 通过海水喷雾输送微塑料可能会影响大气的辐射平衡并充当云凝结核，从而影响全球气候动态。

有必要进行进一步的研究，以充分了解微塑料排放的程度及其潜在后果。 这些发现凸显了迫切需要更好地管理和减少塑料污染，以减轻其对地球的有害影响。

资料来源：PNAS Nexus

原创文章：Daniel B Shaw 等人，微塑料的海洋排放，PNAS Nexus (2023)。 DOI：10.1093/pnasnexus/pgad296。

引文：Phys.org（2023 年，4 月 4 日）。 “研究量化了海浪向大气中排放的微塑料量。” 2023 年 2023 月 10 日检索自 https://phys.org/news/XNUMX-XNUMX-quantizes-micro Plastic-emissed-atmosphere-sea.html