释放想象游戏对儿童早期发展的力量

莫纳什大学进行的一项开创性研究发现，我们对想象游戏在儿童早期发展中的作用和重要性的理解取得了重大突破。 与之前的学术观点相反，该研究表明婴儿和幼儿完全有能力参与此类游戏，凸显了其在幼儿教育中的深远意义。

在为期五年的项目中，莫纳什大学教育学院的研究人员与 2,500 多名教育工作者和幼儿进行了合作。 概念游戏世界研究项目旨在探索和分析想象游戏对儿童认知发展的影响。

这项广泛研究的结果表明，当孩子们参与想象的游戏时，他们的观点会发生根本性的转变。 孩子们不再按照物体本来的样子来感知物体，而是开始将它们想象成其他东西。 这种认知转变标志着幼儿和婴儿生活中一个重要的发展里程碑。

莫纳什大学该领域的顶尖专家、澳大利亚研究委员会获奖者 Marilyn Fleer 教授强调了想象游戏在培养想象力和支持学习方面的重要性，特别是在测量等抽象概念方面。 弗莱尔教授认为，想象游戏有助于发展想象力的心理功能，这对于理解抽象概念以及思考过去和未来至关重要。

为了进一步验证想象游戏的变革性影响，概念游戏实验室研究项目将概念游戏世界引入托儿中心。 这种创新方法使幼儿教育工作者能够扩展他们的教学技术并在他们的中心内培养假装游戏。 积极的成果是显而易见的，即使是最小的孩子也积极参与这些活动。

概念游戏世界干预措施还包括教育工作者自定进度的专业发展，为他们配备在儿童保育中心成功规划和实施概念游戏世界的工具。 这种赋权资源将教育工作者转变为教育社区内的教学领导者和变革推动者。

基于这些开创性的发现，很明显，在社区和教育环境中培养想象游戏对于支持儿童早期发展至关重要。 通过拥抱和鼓励这种类型的游戏，我们可以帮助孩子们发展想象力，增强认知能力，并为未来的成功铺平道路。

常见问题解答：

问：什么是想象游戏？

答：想象游戏是指儿童利用想象力创造和参与假装场景的行为。

问：为什么想象游戏很重要？

答：想象游戏对于培养想象力、支持学习和发展抽象思维能力至关重要。

问：想象游戏如何有益于儿童早期发展？

答：参与想象游戏可以培养孩子的想象力、认知能力和创造性思考的能力。

问：幼儿教育工作者如何促进想象游戏？

答：幼儿教育工作者可以通过创造鼓励假装场景的环境、提供开放式材料供儿童使用以及自己参与游戏来促进想象游戏。

问：我在哪里可以了解有关该研究项目的更多信息？

答：您可以在[莫纳什大学](https://www.monash.edu/education/research/projects/conceptual-playworld)找到有关Conceptual PlayWorld研究项目的更多信息。