在光子晶体中产生伪重力效应：操纵光的行为

一组研究人员通过探索利用光子晶体中的晶格畸变来产生伪重力效应，在光操纵领域取得了重大进展。 光子晶体以其独特的控制和操纵光行为的能力，一直处于科学探索的前沿。 这些晶体是通过以重复的模式排列不同的材料而构建的，允许光的相互作用和减慢。

通过有意引入晶格畸变，研究人员能够打破光子晶体中元素的规则间距。 这种扭曲在介质中造成了弯曲的轨迹，类似于光在引力场影响下的弯曲。 换句话说，研究人员能够在光子晶体内产生伪重力，改变光的路径，就好像它受到重力的影响一样。

科学家团队使用太赫兹波和硅扭曲光子晶体进行实验。 通过这些实验，他们令人信服地证明了扭曲的光子晶体使这些波发生偏转。 结果与基于阿尔伯特·爱因斯坦广义相对论的理论预测一致。

这项研究的潜在应用是巨大的。 在通信领域，在太赫兹范围内控制光束的能力对于 6G 技术的发展具有不可估量的价值。 此外，这些发现为引力子物理领域开辟了新的可能性，表明光子晶体可以以独特的方式利用引力效应。

这项研究由东北大学和大阪大学的研究人员进行，有助于我们理解光操纵，并为进一步探索这个迷人领域铺平道路。

来源：

– “扭曲光子晶体中伪重力导致的电磁波偏转” – Kanji Nanjyo 等人，《物理评论 A》

– “在光子晶体中产生伪重力效应” – 东北大学新闻