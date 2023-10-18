幼年荆棘海星：气候变化中坚韧的捕食者

悉尼大学的海洋生物学家发现，幼年的棘冠海星具有非凡的耐受热浪的能力。 这种耐热性使它们能够在温暖的水域中生存，即使在对珊瑚致命的水平下也是如此。 因此，随着海星发育成肉食性捕食者，它们对珊瑚礁的再生构成重大威胁。

棘冠海星原产于大堡礁和印度太平洋地区，由于对珊瑚造成广泛破坏而被视为令人关注的物种。 尽管它们对珊瑚死亡率的影响低于气旋和白化事件，但它们承受海水变暖的能力加剧了气候变化对珊瑚礁的破坏性影响。

这项由悉尼大学生命与环境科学学院玛丽亚·伯恩教授领导的研究强调，与成年棘冠海星相比，幼年棘冠海星表现出更高的耐热性。 这意味着，即使成年海星由于珊瑚稀缺或热应激等因素而数量减少，它们的草食性幼体也可以耐心等待合适的时机，转变为肉食性捕食者。

当海洋温度比正常夏季最高温度高出 1-3 摄氏度时，就会发生珊瑚白化和死亡。 伯恩教授的研究小组发现，幼年的棘冠海星能够承受的温度比导致珊瑚白化的温度高出近三倍。 这种恢复能力，加上珊瑚死亡导致的碎石栖息地的增加，使海星的数量随着时间的推移而扩大。

随着成虫期的爆发，棘冠海星会贪婪地吃掉石珊瑚，留下毫无生命的骨骼。 这些骨骼在恶化之前最终成为藻类的家园。 白化引起的珊瑚死亡也有类似的影响，因为剩下的死亡珊瑚是食藻类海星后代的栖息地。 幼体可以存活数年，直到珊瑚礁再生，最终产生新一代的食珊瑚掠食者。

尽管荆棘冠海星爆发的确切原因仍然难以捉摸，但过度捕捞、水中营养物质积累以及白化引起的珊瑚死亡等因素导致了其繁殖。 研究人员还发现，幼鱼在变暖条件下生存的能力源于它们的体型较小，这降低了它们的生理需求，以及它们以各种食物来源为食的能力。

总体而言，这项研究揭示了幼年荆棘海星如何在热浪面前保持弹性并在变暖的水域中茁壮成长。 了解这些掠食性海星的动态及其对珊瑚礁的影响对于理解气候变化对海洋生态系统的影响至关重要。

来源：

– 悉尼大学：幼年等待阶段的棘冠海星在导致珊瑚白化和死亡的热浪条件下具有恢复能力，全球变化生物学（2023）