新研究揭示了空气质量对碳封存的影响

卡内基科学研究所最近进行的一项研究强调了空气质量对植物自然固碳的重大影响。 研究人员发现，改善空气质量可以增强植物吸收大气二氧化碳的能力，从而缓解气候变化。 这一发现强调了人类活动和气溶胶污染在植物碳吸收过程中发挥的关键作用。

该研究利用卫星数据分析了欧洲光合作用活动与气溶胶污染之间的相关性。 结果显示，当工业污染较少且通勤人数较少时，植物在周末捕获更多的碳。 这一观察结果揭示了通勤时排放的气溶胶以及化石燃料或木材燃烧造成的不良空气质量对植物自然碳吸收过程的负面影响。

此前的研究表明，气溶胶污染可使农作物减产高达20%，进一步强调了空气污染对植物生产力的不利影响。

研究小组采用了一种创新技术，利用光合作用过程中发出的荧光来测量光合作用活动。 他们将这些数据与从可见红外成像辐射计套件获得的气溶胶测量结果进行了比较。 通过关注欧洲，那里存在人类每周活动的既定模式，该研究揭示了光合作用活动的每周循环周期。 光合作用在周末达到峰值，在工作日下降，与气溶胶污染水平成反比。

这项研究的影响是深远的，特别是在减缓气候变化方面。 研究表明，减少颗粒物污染以维持一周周末水平的光合作用活动，每年可以消除 40 至 60 兆吨的二氧化碳，从而在不扩大耕地的情况下提高农业生产力。 这些发现具有重大的政策意义，特别是对于致力于碳捕获和储存系统的欧洲政府而言。

总之，这项研究强调了空气质量在植物自然固碳中发挥的重要作用。 改善空气质量不仅有利于人类健康，还能增强植物通过有效吸收大气二氧化碳来应对气候变化的能力。

常见问题解答

1.什么是碳封存？

碳封存是指捕获和储存大气二氧化碳的过程，二氧化碳是导致全球变暖的主要温室气体之一。 这一过程可以通过森林、海洋和土壤等生态系统自然发生，也可以通过人类设计的方法自然发生。

2. 植物如何促进固碳？

植物通过光合作用从大气中吸收二氧化碳并将其转化为有机物。 这些碳以生物量的形式储存在树木、植物和土壤中。 因此，健康生长的森林可以作为重要的碳汇，长期储存大量的碳。

3. 有哪些人为设计的碳封存方法？

人为设计的碳封存方法包括碳捕获和储存（CCS）等技术，其中工业和能源相关来源排放的二氧化碳被捕获并储存在地下地质构造中。 另一种方法是生物能源与碳捕获和储存（BECCS），它将生物质能源发电与CCS结合起来。

4. 空气质量如何影响碳封存？

空气质量，特别是气溶胶污染，会对碳固存产生负面影响。 通勤和燃烧化石燃料或木材等活动排放的气溶胶会降低植物光合作用的效率。 通过改善空气质量和减少颗粒物污染，可以增强植物吸收二氧化碳和固碳的能力。

资料来源：卡内基科学研究所 (https://carnegiescience.edu/)