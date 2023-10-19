8亿年前的射电爆发可能有助于解开宇宙失踪物质之谜

科学家在了解宇宙失踪物质之谜方面取得了重大突破。 一个 8 亿年前的快速射电暴 (FRB) 是迄今为止观测到的最古老、最遥远的一次，它起源于星系碰撞。 这颗快速射电暴被命名为 FRB 20220610A，由西澳大利亚的澳大利亚平方公里阵列探路者 (ASKAP) 探测到。

FRB 是持续数毫秒的短暂无线电波爆发，其起源仍未知。 然而，这种来自合并星系的破纪录的快速射电暴可能有助于揭示这些神秘爆发的起源。 这次爆发在几毫秒内释放的能量相当于太阳 30 年产生的能量。

宇宙中缺失的物质是指预期物质中有一半是无法探测到的。 这种缺失的物质由称为重子的原子组成，不是暗物质，而是稀疏分布在星系之间的“普通”物质。 目前的技术无法有效检测这种物质，因为它非常分散且温度很高。

包括已故澳大利亚天文学家让-皮埃尔·“J-P”·麦夸特在内的科学家一直在探索使用快速射电暴作为探测这种难以捉摸的物质的工具。 当快速射电暴传播很远的距离时，它们的辐射会被缺失的物质分散。 这种色散使科学家能够测量宇宙的密度并定位失踪的重子物质。

该团队的研究证实了麦夸特关系，该关系表明快速射电暴距离越远，它在星系之间揭示的扩散气体就越多。 目前，科学家已追踪到约 50 个快速射电暴的来源，预计未来还会发现数千个快速射电暴。 澳大利亚和南美洲即将建成的平方公里阵列（SKA）望远镜以及智利的极大望远镜（ELT）将提供对快速射电暴的起源和宇宙结构的进一步见解。

ASKAP 团队的研究发表在《科学》杂志上，强调了快速射电暴在理解失踪物质和宇宙组成方面的潜力。

来源：

– 科学期刊文章（未链接）

– ASKAP研究团队