新研究揭示植物如何沟通和防御昆虫

日本埼玉大学丰田正继教授领导的研究小组进行的研究揭示了植物交流和激活昆虫攻击防御反应的机制。 这项发表在《自然通讯》上的研究重点研究了植物受到昆虫或机械损坏时释放的挥发性有机化合物（VOC）的作用。

当植物被昆虫伤害时，它们会将挥发性有机化合物释放到大气中，作为邻近植物的危险信号。 作为回应，这些未受损的植物会激活防御机制来保护自己。 这种通过挥发性有机化合物在植物之间进行空气传播的现象已在 30 多种不同的植物物种中观察到。 然而，感知挥发性有机化合物和诱导防御反应的分子机制仍不清楚。

使用创新设备和实时荧光成像，研究小组观察到一种名为拟南芥的芥菜植物在接触受昆虫损害的植物排放的挥发性有机化合物后会发出荧光。 通过监测细胞内钙浓度的变化，研究人员能够观察植物如何吸收和响应挥发性有机化合物。

研究小组发现两种特定的挥发性有机化合物，(Z)-3-己烯醛和(E)-2-己烯醛，这两种六碳醛被称为绿叶挥发物(GLV)，在拟南芥植物中诱导钙信号。 这些 GLV 是植物受到机械力或食草动物损坏时释放的空气化学物质。 当暴露于这些挥发性有机化合物时，拟南芥植物上调防御相关基因。

为了进一步了解钙信号和防御反应之间的关系，研究人员用钙通道抑制剂和螯合剂处理拟南芥植物。 钙信号的抑制导致防御相关基因诱导的抑制，这提供了拟南芥感知 GLV 并以钙依赖性方式激活防御反应的证据。

这项研究为植物交流和防御昆虫攻击的方式提供了新的见解。 对这些分子机制的理解有可能应用于开发植物保护和害虫管理的新策略。

来源：

– 来源文章：《自然通讯》

– 拟南芥：芥菜科小型开花植物的属

– 挥发性有机化合物（VOC）：在室温下容易蒸发的气态有机物质

– 绿叶挥发物 (GLV)：植物受损时释放的挥发性有机化合物，具有特有的草味