研究表明从尼安德特人遗传的基因会增加 COVID-19 的严重程度

意大利 Mario Negri 药理学研究所的研究人员进行的一项新研究表明，经历过 COVID-19 重症病例的人更有可能拥有从尼安德特人遗传的特定基因。 这项研究的重点是贝加莫省，该省是意大利疫情的中心。

这项发表在《iScience》杂志上的研究发现，人类基因组的很大一部分与感染 COVID-19 和出现严重症状的风险相关，特别是在受影响最严重地区的居民中。 该研究涉及 1,200 名参与者，分析显示，3 号染色体某个区域的 19 个基因中的 9 个与严重 COVID-6 的易感性增加有关。 这些基因包括在感染期间的白细胞活性和炎症中发挥作用的CCR1和CXCRXNUMX，以及调节呼吸道细胞的发育和功能的LZTFLXNUMX。

研究人员指出，目前尚不清楚这三个基因中哪个基因发挥最重要的作用。 此外，该研究还发现了 17 个可能与严重疾病或感染风险相关的新基因组区域。

该研究的一个特别有趣的发现是，与 COVID-19 严重程度相关的 XNUMX 个基因中有 XNUMX 个是从尼安德特人遗传的，特别是从克罗地亚发现的 Vindija 基因组遗传的。 虽然这些基因可能曾经保护过尼安德特人，但现在它们会在现代人类中引起过度的免疫反应，导致更严重的疾病。

该研究还显示，与没有这种遗传基因的人相比，具有尼安德特人单倍型的个体患严重 COVID-19、需要重症监护和需要机械通气的风险显着更高。 尼安德特人单倍型的存在也与一级亲属中重症病例的较高发生率有关。

这项研究进一步证明了遗传学在确定 COVID-19 严重程度方面的作用。 了解这些遗传因素可能有助于识别更容易患严重疾病的个体，并确保采取适当的干预措施。

来源：

– 研究：iScience 杂志

– Giuseppe Remuzzi，马里奥·内格里研究所所长

——玛丽娜·诺里斯 (Marina Noris)，马里奥·内格里研究所人类基因组中心主任

– 卡罗林斯卡学院和马克斯·普朗克研究所 2022 年的一项研究