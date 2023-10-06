哈勃太空望远镜捕捉到令人惊叹的透镜状星系 NGC 612 图像

哈勃太空望远镜为我们提供了令人惊叹的透镜状星系 NGC 612 图像。这个星系以其橙色和蓝色色调而闻名，这是由哈勃的可见光和红外能力捕获的。 像 NGC 612 这样的透镜状星系具有类似于螺旋星系的中央核球和盘，但它们缺乏特征臂。 它们通常年龄较大，几乎没有持续的恒星形成。

NGC 612 位于玉夫座，从地球南半球很容易看到。 它是一个活跃的星系，这意味着它的中心看起来比恒星总和亮 100 倍以上。 它也被归类为塞弗特星系，这是最常见的活跃星系类型。 塞弗特星系尽管在可见光下看起来正常，但仍发出大量红外辐射。 NGC 612 特别是 II 型 Seyfert，其中心附近的物质在核周围平静地移动。 有趣的是，这个星系中的恒星相对年轻，年龄从40到100亿年不等。

NGC 612 的独特之处在于它与无线电发射的关联。 它是非椭圆射电星系的一个极其罕见的例子，具有显着的射电发射并与射电源 PKS 0131-36 连接。 整个宇宙中只发现了五个这样的发射射电的透镜状星系。 一种理论认为，NGC 612 异常的无线电发射是过去与伴螺旋星系相互作用的结果。 另一种理论关注的是星系明亮且占主导地位的核球，类似于在椭圆射电星系中观察到的核球。 对这个星系的进一步调查和成像将帮助天文学家更多地揭示星系中无线电发射的原因。

NGC 612 最初由英国天文学家约翰·赫歇尔于 1837 年发现。它距离地球约 400 亿光年，质量约为太阳的 1.1 万亿倍。

来源：

– 美国宇航局的哈勃太空望远镜

– 美国国家航空航天局 (NASA)