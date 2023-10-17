韦伯太空望远镜观测系外行星 WASP-17 b 大气中的石英纳米晶体

研究人员使用 NASA 的詹姆斯·韦伯太空望远镜在系外行星 WASP-17 b 的高空云层中取得了令人兴奋的发现。 首次在系外行星大气中检测到二氧化硅颗粒形式的石英纳米晶体的证据。 这一突破性的观测是通过 MIRI（韦伯中红外仪器）实现的。

WASP-17 b，也称为 Ditsö̀，是一颗热气巨星，位于天蝎座，距地球约 1,300 光年。 它以极近的距离绕恒星运行，只需 3.7 个地球日即可完成一圈。 WASP-17 b 的体积是木星的七倍多，质量不到木星的二分之一，是一颗异常巨大且蓬松的行星。 其广阔的大气层和较短的轨道周期使其成为使用透射光谱进行观测的理想候选者。

使用 MIRI 的低分辨率摄谱仪，研究人员在 WASP-1,275 b 凌日期间、事件之前、事件期间和事件之后收集了超过 17 个测量数据。 测量了中红外光 28 个波长带的亮度变化，使天文学家能够计算出被行星大气层阻挡的光量。 由此产生的透射光谱显示出 8.6 微米左右的清晰特征，表明云中存在二氧化硅颗粒。

这标志着首次在系外行星中识别出 SiO2，以及首次在凌日系外行星中识别出任何特定的云物种。 石英纳米晶体的探测为了解系外行星大气的组成及其天气模式提供了宝贵的见解。

詹姆斯·韦伯太空望远镜以其卓越的灵敏度和远距离测量微妙效应的能力，为我们了解遥远的世界打开了新的大门。 这一发现凸显了韦伯仪器的能力，并为进一步探索系外行星大气层铺平了道路。

来源：

– NASA：美国国家航空航天局

——詹姆斯韦伯太空望远镜

– 布里斯托大学