天文学家在系外行星 WASP-17b 的大气层中发现了微小的石英晶体

天文学家使用詹姆斯·韦伯太空望远镜取得了令人兴奋的发现。 他们有史以来第一次在系外行星的大气层中检测到含有二氧化硅的微小石英晶体。 这颗系外行星被称为 WASP-17b，是一颗距离地球 1,300 光年的气态巨行星。

哈勃太空望远镜之前的观测表明，WASP-17b 的大气中存在气溶胶或微小颗粒。 然而，研究人员没想到这些气溶胶是由石英制成的。 二氧化硅是石英的主要成分，是地球上常见的矿物，用于生产玻璃。

该探测是使用韦伯望远镜上的中红外仪器进行的。 研究人员对这一发现感到兴奋，因为他们期望找到硅酸镁而不是石英。 此前曾在系外行星大气中检测到硅酸镁，但石英是一个新发现。

WASP-17b 大气层中石英的存在可以帮助科学家更好地了解形成与我们不同的行星环境的材料。 发现石英纳米颗粒的地球上的高空云是由极端条件形成的。 温度约为 2,700 华氏度，压力仅为地球表面压力的千分之一，固体晶体可以直接由气体形成，无需先经历液相。

WASP-17b 被潮汐锁定在其恒星上，这意味着一侧始终面向恒星，经历灼热的温度，而另一侧则保持凉爽。 研究人员推测，石英颗粒在高速风的推动下在系外行星的大气层中旋转。

WASP-17b 大气中石英晶体的发现为了解类似热气巨星的组成提供了宝贵的见解。 通过了解系外行星大气中存在的不同物质，科学家可以更广泛地了解它们的整体成分以及它们如何塑造环境。

詹姆斯·韦伯太空望远镜的灵敏探测正在彻底改变我们对系外行星及其大气条件的理解。 通过揭示系外行星的新细节，研究人员可以加深我们对宇宙以及太阳系之外存在的多样化环境的理解。

来源：

– [天体物理学杂志通讯](https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac04c3)

- 美国有线电视新闻网