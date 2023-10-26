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新量子发现推动半导体技术向前发展

By薇琪斯塔夫罗普卢

26月 2023日，XNUMX
新量子发现推动半导体技术向前发展

哥伦比亚大学的科学家在量子物理和化学领域取得了突破性的发现。 他们发现了一种名为 Re₆Se₈ClXNUMX 的超原子材料，它可以充当半导体并允许超快的电子传输。 这种材料有可能彻底改变半导体技术。

传统上，硅基半导体一直是电子产品的标准。 然而，哥伦比亚大学的研究小组发现，在Re₆Se₈ClXNUMX中，激子（吸收能量形成的量子态）与声子（携带能量的准粒子）配对，产生了一种新的准粒子，称为声激子-极化子。 与传统的硅基半导体相比，这种准粒子可以实现更快、更有效的电子传输。

研究人员将硅中电子的行为与兔子和乌龟的寓言进行了比较。 硅中的电子可以快速移动，但会因过度弹跳和缺乏进展而受到阻碍。 相比之下，Re₆Se₈ClXNUMX 中的声激子极化子则稳定地向前运动，不会损失动能，类似于寓言中的乌龟。

这一突破性的发现有可能显着推进半导体技术。 Re₆Se₈Cl25 中的声激子极化子已被证明可以在不到一纳秒的时间内传播几微米，并且可以用光而不是电来控制它们。 理论上，这些准粒子可以在飞秒内覆盖超过 XNUMX 微米的范围，这使得它们比硅中的电子快一百万倍。

虽然由于铼的稀有性，Re₆Se₈ClXNUMX 可能不适合商业处理器，但研究人员认为，在其他元素的组合中也可以找到类似的功能。 这一发现为电子和计算领域开发更高效、更先进的技术开辟了新的可能性。

这一突破不仅扩大了我们对超原子半导体的理解，而且为半导体技术的未来进步铺平了道路。 这一发现的潜在应用是巨大的，它有可能塑造电子和计算的未来。

常见问题

什么是半导体？

半导体是一种性质介于导体和绝缘体之间的材料。 在一定条件下可以导电。

什么是 Re₆Se₈ClXNUMX？

ReXNUMXSeXNUMXClXNUMX是一种由铼、硒和氯组成的超原子材料。 人们发现它具有半导体特性。

Re₆Se₈ClXNUMX 与传统硅基半导体有何不同？

由于形成了一种称为声激子-极化子的新准粒子，与硅基半导体相比，Re₆Se₈ClXNUMX 可以实现更快、更有效的电子传输。

这一发现有哪些潜在应用？

这一发现有可能彻底改变半导体技术并推动电子和计算的发展。 它可以促进各个领域更高效、更先进技术的发展。

Re₆Se₈ClXNUMX 商业上可行吗？

Re₆Se₈ClXNUMX 含有稀有化学元素铼，这限制了其商业可行性。 然而，研究小组认为，其他元素的组合可以用来寻找具有类似功能的半导体。

By 薇琪斯塔夫罗普卢

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