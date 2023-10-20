2023 年诺贝尔化学奖：量子点的发现与合成

2023 年诺贝尔化学奖授予三位科学家，以表彰他们在量子点的发现和合成方面的开创性工作。 物理化学家路易斯·布鲁斯（Louis Brus）揭示了这些纳米粒子的特性，这些纳米粒子根据其尺寸发射不同波长的光。 在最近与《对话周刊》播客的对话中，布鲁斯讨论了他的意外发现以及量子点随后的影响。

1980 世纪 XNUMX 年代，布鲁斯在贝尔实验室工作，在研究称为胶体的半导体粒子溶液时偶然发现了量子点。 通过将激光对准这些胶体，他注意到发出的颜色不一致。 这促使他探索当粒子尺寸非常小时，光谱和粒子本身特性的独特变化。

量子点是吸收光并根据其尺寸以不同波长重新发射光的纳米晶体。 虽然它们比可见光的波长小，无法在光学显微镜下看到，但可以使用电子显微镜等专用显微镜进行观察。 为了演示它们，可以使用颜色鲜艳的玻璃烧瓶，其中装有含有不同尺寸量子点的溶液。

有趣的是，布鲁斯并不知道俄罗斯科学家阿列克谢·埃基莫夫之前对量子点的观察。 由于冷战，叶基莫夫的研究仅以俄语发表，他无法前往西方讨论他的发现。 直到在技术文献中偶然发现 Ekimov 的文章后，Brus 才联系到了他，他们最终在 1980 世纪 XNUMX 年代末的开放时代相遇了。

量子点的生产和稳定性最初提出了挑战，但另一位诺贝尔奖获得者 Moungi Bawendi 在 1990 世纪 XNUMX 年代解决了这个问题。 从那时起，量子点在各个领域得到了应用，特别是在生物成像领域。 生物化学家利用它们通过将细胞和器官附着在其他分子上来绘制细胞和器官图谱。 此外，它们在肿瘤检测和手术指导方面发挥了重要作用。

量子点的发现和合成为科学技术的众多进步铺平了道路。 对它们的应用的探索不断为这些非凡的纳米颗粒揭示新的可能性。

资料来源：《对话周刊》播客