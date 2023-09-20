普赛克任务：探索富含金属的小行星

Psyche 任务定于 5 年 2023 月 10,000 日发射，旨在探索漂浮在火星和木星之间小行星带上的小行星 Psyche。 科学家们对这颗小行星很感兴趣，因为一些人认为它可能是一颗失败行星富含铁核心的遗迹，其潜在价值高达 XNUMX 千万亿美元。 然而，有人猜测普赛克实际上可能是一个“碎石堆”，而不是一颗固态金属小行星。

该任务由亚利桑那州立大学领导，将发射一艘航天器进入普赛克轨道运行三年，在此期间，科学家们希望发现有关小行星起源及其地形的更多信息。 他们还旨在确定其表面的年龄，这可以深入了解地球等类地行星的内部组成。

虽然估计太空物体的价值很困难，但普赛克的潜在金属资源价值已达到天文数字。 然而，美国宇航局澄清，该任务不是为了开采小行星，而是通过研究它来了解更多关于小行星和类地行星形成的信息。

普赛克 (Psyche) 以希腊灵魂女神的名字命名，直径约 140 英里，表面积约 64,000 平方英里。 目前的密度估计表明，按体积计算，这颗小行星的金属含量为 30% 至 60%，这表明由于过去的碰撞，其成分可能分离成铁核和岩石地幔。

该航天器将携带三台主要仪器来研究普赛克：多光谱成像仪、伽马射线和中子能谱仪以及磁力计。 这些仪器将分别捕获图像、测量元素成分并检查是否有剩余磁场。

此外，Psyche 航天器将利用 X 波段无线电通讯系统来绘制小行星的重力和结构。 该任务包括 2026 年 XNUMX 月飞越火星，在进入普赛克轨道之前提供重力辅助。

总之，普赛克任务代表了我们了解小行星和类地行星形成的重要一步。 通过研究这颗富含金属的小行星，科学家们希望获得对太阳系天体的组成和历史的宝贵见解。

来源：

–美国宇航局

–亚利桑那州立大学