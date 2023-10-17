新研究揭示了流带和细丝在恒星形成中的作用

马克斯·普朗克地外物理研究所的科学家最近进行的一项研究揭示了流光和细丝在恒星形成过程中的作用。 此前，人们认为恒星仅在分子云内形成。 然而，这项研究表明，从分子云内部延伸出来的流光和细丝在供应新鲜气体以滋养生长的原恒星方面也发挥着至关重要的作用。

恒星诞生的标准过程从致密的分子云开始，其中物质开始优先在一个区域积累。 当云由于自重力而收缩时，它会吸入更多的物质，直到温度和压力变得足够高，足以形成原恒星。 最终，核聚变开始，一颗恒星诞生了。 整个过程需要数百万年，并涉及磁场等多种因素。

该研究重点关注巴纳德 5 号区域的一颗恒星，使用望远镜和阿塔卡马大型毫米波阵列 (ALMA) 来检查灯丝和流光。 研究小组发现，这些结构是新鲜气体从较大星云进入正在发育的恒星周围的原恒星盘的管道。 研究结果表明，恒星形成过程是多方面的，流光在连接年轻恒星天体与母星云方面发挥着至关重要的作用。

此外，该研究还强调了对行星形成的影响。 行星由原恒星盘中的物质形成，并会受到进入气体的化学成分的影响。 飘带和细丝带来了未受到恒星诞生托儿所内温度和压力影响的原始材料。 因此，巴纳德 5 号等区域的新生行星的成分将带有传入物质的化学指纹。

这项研究为恒星形成的复杂性提供了宝贵的见解，并强调了该过程中不同尺度的相互关联性。 了解流光和细丝在恒星形成和行星形成中的作用对于解开宇宙之谜至关重要。

资料来源：马克斯·普朗克地外物理研究所与天文学与天体物理学杂志