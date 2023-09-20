研究表明，476,000 多年前，早期人类就开始用木头建造结构

利物浦大学和阿伯里斯特威斯大学的考古学家发现了证据，表明人类用木头建造建筑物的时间比之前认为的要早得多。 研究人员在赞比亚卡兰博瀑布的一处遗址出土了保存完好的木材，估计其至少有 476,000 年的历史，早于智人的进化。

这一发现意义重大，因为它提供了人类有意制作原木以组装在一起的最早证据。 木材上的石器切割痕迹表明早期人类塑造并连接了两根大圆木，可能作为平台或住宅的一部分的基础。 这挑战了以前认为石器时代人类只是游牧的观念。

阿伯里斯特威斯大学的专家利用发光测年技术，通过检查周围沙子中的矿物质最后一次暴露在阳光下的时间来确定这些发现的年龄。 这使得研究人员能够更全面地了解人类进化以及石器时代技术如何发展。

参与“人类深根”项目的研究人员，该项目探索石器时代人类技术的发展，由英国艺术与人文研究委员会资助。 该项目与赞比亚国家遗产保护委员会、利文斯通博物馆、摩托摩托博物馆和卢萨卡国家博物馆合作。

利物浦大学的拉里·巴勒姆教授指出，这一发现挑战了之前关于我们早期祖先的假设。 他说：“他们改变了周围的环境，让生活变得更轻松，即使只是在河边搭建一个平台，让他们坐在河边做日常琐事。 这些人比我们想象的更像我们。”

卡兰博瀑布是赞比亚的一个特殊地点和重要遗产资产，随着项目的继续进行，预计将产生更多令人兴奋的发现。