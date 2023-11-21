通过有机超分子光催化剂加强废水处理的新见解

工业和生活废水中存在的难降解有机污染物对环境和人类健康构成重大威胁。 彻底去除这些污染物对于提高水质和促进可持续发展至关重要。 高级氧化工艺 (AOP)，特别是异质 AOP，已成为分散式废水处理系统的有前景的解决方案。 然而，传统的 AOP 通常需要过多的能量输入，因此需要更具成本效益的替代方案。

利用 g-C3N4 等有机半导体的多相光催化由于其易于分离和阳光利用而作为一种可持续的 AOP 策略而受到关注。 虽然广泛使用的无机光催化剂表现出强大的稳定性，但其有限的阳光吸收范围和对有机污染物的低吸附能力阻碍了整体效率。 相比之下，有机半导体具有扩展的光谱利用率和出色的吸附能力。 然而，高结合能弗伦克尔激子的产生阻碍了光生电子和空穴的有效分离。

为了克服这些挑战，清华大学朱永发教授领导的研究小组在有机光催化污染物降解方面取得了重大进展。 他们开发了超分子和聚合物有机光催化系统，通过将吸收范围扩大到近红外区域来提高光利用效率。 此外，他们还发现了偶极子和晶序在调节内置电场、实现有效电荷迁移并显着提高污染物降解率方面的作用。

此外，该团队还推出了一种有机污染物高通量矿化的新方法，将原位H2O2生成和可见光下的芬顿反应相结合。 该协同系统无需额外氧化剂即可实现高通量矿化，将污染物矿化率从30%提升至90%以上。

这些研究成果发表在《催化学报》上，不仅有助于光催化水处理的实际应用，也为该领域的研究人员提供了宝贵的参考。 随着进一步优化和放大，有机超分子光催化剂在彻底改变废水处理和解决传统方法的局限性方面具有巨大的潜力。

常见问题

1. 废水处理面临哪些挑战？

废水处理面临着有效去除难降解有机污染物、有限的处理能力以及需要具有成本效益的解决方案等挑战。

2.什么是废水处理中的光催化？

光催化涉及使用催化剂以光作为能源来加速化学反应。 在废水处理中，光催化可用于降解和矿化有机污染物。

3. 什么是超分子和聚合有机光催化剂？

超分子和聚合物有机光催化剂是一类可以有效利用阳光降解污染物的有机半导体。 这些光催化剂具有广谱利用和高吸附能力。

4. 有机超分子光催化剂如何增强废水处理？

有机超分子光催化剂通过提高光利用效率、改善电荷迁移以及在可见光下实现有机污染物的高通量矿化来增强废水处理。

5、朱永发教授团队的研究有何意义？

朱永发教授团队在解决传统废水处理方法的局限性方面取得了重大进展。 他们的研究结果有助于光催化水处理的实际实施，并为该领域的研究人员提供了宝贵的见解。