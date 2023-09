探测高层大气中罕见的热等离子体流

在地球两极附近,极光是常见的景象,由于太阳风与地球磁层之间的相互作用,在高层大气中呈现出色彩缤纷的灯光秀。 然而,在靠近赤道的地方,可能会发生一种不同的大气现象:亚极光离子漂移(SAID)。

SAID事件涉及热等离子体快速向西流过电离层。 这些事件与天空中的可见结构有关,例如稳定的极光红(SAR)弧和强热发射速度增强(STEVE)。 通常,SAID 事件发生在黄昏和午夜之间,但也有在午夜之后检测到 SAID 流的实例。

在最近发表在《地球物理研究杂志:空间物理学》上的一项研究中,研究人员重点关注了 15 年在南美洲附近检测到的 2013 起午夜后 SAID 事件。通过分析各种来源的数据,包括卫星计划和极光活动测量,他们研究了极光活动的特征和变化。这些罕见事件的形成。

研究人员发现,午夜后 SAID 事件与午夜前事件类似,是电离层条件和地磁动力学之间复杂相互作用的结果。 这种相互作用包括电场的形成和波粒相互作用,它们充当局部热源。

这些发现增强了对高层大气等离子体动力学及其干扰卫星跟踪和其他关键应用的雷达信号的潜力的理解。 该领域的进一步研究可以为 SAID 事件及其相关现象如何影响地球大气提供有价值的见解。

资料来源:Ildiko Horvath 等人,Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) Developed in the Postmidnight (1-4) Magnetic Local Time Sector Within 2013, Journal of Geophysical Research: Space Chemistry (2023)。 DOI:10.1029/2023JA031677