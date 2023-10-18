未知领域：哺乳动物细胞中发现的独特基因

研究人员通过鉴定哺乳动物细胞中的一个称为排他体的区室，取得了突破性的发现。 这个新发现的区室位于细胞质中，由称为质粒的 DNA 环组成。 这些质粒可以来自多种来源，包括细胞外和端粒（染色体的加帽末端）。 值得注意的是，排他体中的质粒不包含蛋白质的蓝图。

这项由苏黎世联邦理工学院生物化学研究所的 Ruth Kroschewski 领导的研究表明，排他体是保护细胞染色体的关键功能。 排他体充当细胞区分仍然需要的自身DNA和不再需要的外源DNA的机制。 无法分离的 DNA 环可能会嵌入染色体或通过翻译成蛋白质来破坏细胞生理机能。

研究人员认为，排他体可能在细胞免疫记忆中发挥作用。 人们对一种与细胞浆中的 DNA 结合的特殊蛋白质进行了多年的研究，并且已知它也与 DNA 环结合。 这种蛋白质可能会触发细胞内的信号级联，导致炎症信使物质的产生和释放。 这种长时间的信号传导可能会误导免疫系统，使其认为存在持续感染，从而可能导致系统性红斑狼疮等自身免疫反应。

据信这种排他体可以追溯到真核生物出现时的早期进化。 有人认为，排他体的发展是为了组织和保护环形DNA免受不同生物体融合的影响。 虽然排他性包膜类似于细胞核的包膜，但它要简单得多，只有在核包膜形成的早期阶段才能看到间隙。 质粒被包裹在不完整的膜包膜中的原因仍不清楚。

需要进一步的研究来了解排他体的奥秘，包括质粒 DNA 如何变化以及决定质粒沉积到排他体中的因素。 这个新发现的隔室为探索细胞机制及其对疾病和免疫反应的影响提供了可能性。

来源：

– 苏黎世联邦理工学院