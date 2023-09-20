史前鱼类提供了对头骨进化的洞察

发表在《自然》杂志上的一项新研究揭示了一种 455 亿年前的鱼类化石——Eriptychius americanus，为脊椎动物头骨的进化提供了重要的见解。 来自伯明翰大学、自然生物多样性中心和自然历史博物馆的研究人员使用计算机断层扫描重建了鱼头骨的详细 3D 图像。 这是第一次对这个标本进行如此全面的重建，该标本收集于 1940 世纪 XNUMX 年代，现收藏于菲尔德自然历史博物馆。

研究发现，Eriptychius 具有独特的头骨结构，与之前见过的任何脊椎动物不同。 这种鱼没有包围大脑的坚固骨骼或软骨结构，而是有分离的、独立的软骨保护其大脑。 这一发现表明，将大脑与头部其他部分分开的结构的进化可能起源于埃里普提基乌斯。

该研究的资深作者伊万·桑塞姆博士解释了这些发现的重要性：“这些结果非常令人兴奋，可能揭示原始脊椎动物如何保护大脑的早期进化历史。” 他还强调了研究博物馆藏品和应用新技术来发现有关古代生物的新见解的重要性。

该研究的主要作者理查德·迪尔登博士强调，现代成像技术如何让研究人员发现鱼头的独特保存方式，填补了我们对头骨进化理解的一个重大空白。 这些知识对于理解包括人类在内的所有脊椎动物头骨的进化具有重要意义。

这项研究展示了使用先进成像技术分析化石并更深入地了解灭绝物种的价值。 这也凸显了博物馆藏品为科学研究提供有价值标本的重要意义。

来源：

– 理查德·迪尔登等人最古老的三维保存脊椎动物神经颅，《自然》（2023）。

-伯明翰大学

引文：

史前鱼类填补了头骨进化一亿年的空白（100年，2023月20日）。 20 年 2023 月 XNUMX 日检索自 Phys.org：https://phys.org/news/2023-09-prehistoric-fish-million-year-gap.html