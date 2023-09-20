古代鱼类化石为脊椎动物头骨的进化提供了新的见解

根据《自然》杂志发表的一项研究，一条 455 亿年前的鱼类化石为研究人员提供了关于脊椎动物如何进化以保护大脑的新视角。 所讨论的标本是美洲刺眼鱼，一种在美国科罗拉多州发现的古老无颌鱼。 来自伯明翰大学、荷兰莱顿 Naturalis 生物多样性中心和自然历史博物馆的研究人员使用计算机断层扫描创建了鱼头骨的详细 3D 表示。

这项研究是第一个全面重建埃里普提基乌斯头骨的研究，该头骨收集于 1940 世纪 1960 年代，最初描述于 XNUMX 年代，目前收藏于芝加哥菲尔德自然历史博物馆。 由 Leverhulme Trust 资助的研究表明，Eriptychius 具有包裹大脑的分离的、独立的软骨，这与后来的物种具有完全束缚的软骨笼不同。 这表明将大脑与头部其他部分分开的结构的早期进化可能始于埃里普提基乌斯（Eriptychius）。

伯明翰大学古生物学高级讲师、该研究的资深作者伊万·桑塞姆博士对这些发现表示兴奋，称它们可能揭示原始脊椎动物如何保护大脑的早期进化历史。 该研究的主要作者、自然生物多样性中心博士后研究员理查德·迪尔登博士强调了这一发现的重要性，并指出它填补了理解包括人类在内的所有脊椎动物头骨进化的一个重大空白。

这项研究强调了博物馆藏品的重要性以及新成像技术在研究古代标本中的应用。 通过使用计算机断层扫描，科学家能够发现有关脊椎动物头骨进化的新见解。 这些发现提供了有关原始脊椎动物大脑保护早期阶段的宝贵信息，并有助于我们了解这一重要解剖特征的进化历史。

来源：

–自然

-伯明翰大学

– 自然生物多样性中心

- 自然历史博物馆