碳质星子中的水化学：合成益生元有机物质

水化学在碳质星子内生命前有机物的形成中起着至关重要的作用。 这些天体被认为是在太阳系的早期形成的，有可能向包括地球在内的其他行星体提供重要的生命构建模块。

在最近的一项研究中，研究人员调查了这些星子中维生素 B3（也称为烟酸）的形成。 维生素 B3 是辅酶 NAD(P)(H) 的重要前体，辅酶 NAD(P)(H) 对于所有已知生命形式的新陈代谢至关重要。

研究人员根据之前的现场实验提出了一种新的反应机制。 维生素 B3 的合成涉及糖前体（例如甘油醛或二羟基丙酮）与氨基酸（例如天冬氨酸或天冬酰胺）的结合。 这些反应在不存在氧气或其他氧化剂的水溶液中发生。

为了模拟碳质星子内的条件，研究人员假设岩石密度为 3 克/立方厘米，孔隙率为 0.2，填充孔隙的冰密度为 0.917 克/立方厘米。 模拟在 100 bar 的压力下运行。

将模拟结果与从不同来源收集的样品中测量的烟酸丰度进行比较，这些来源包括 CI 球粒陨石 Orgeil、几个南极 CM2 球粒陨石和未分组的 C2 球粒陨石塔吉什湖。 还考虑了所使用的提取方法的类型，例如热水、冷水超声、HCl 水解或甲酸。

该研究为碳质星子内的水化学合成生命前有机物的潜力提供了有价值的见解。 了解这些过程有助于揭示生命的起源以及基本构建模块在整个宇宙中的分布。

来源：

– 表 S1 中的支持信息。