试点前调查揭示了数十个候选超漫射星系

西澳大利亚大学和其他机构的天文学家最近进行的一项研究使用 WALLABY 预试点调查的数据检查了波江座超群中的 78 个潜在超漫射星系 (UDG)。 超漫射星系的特点是密度极低，有些星系与银河系一样大，但仅拥有约 1% 的恒星。 研究人员试图了解为什么这些微弱但巨大的星系不会被其宿主星团的潮汐力撕裂。

WALLABY 巡天是澳大利亚平方公里阵列探路者 (ASKAP) 的一部分，重点是观测当地宇宙中的中性氢 (HI)。 在这项预试验研究中，研究小组分析了来自 SMUDGes（系统测量超漫射星系）的数据，以研究波江星超群中的 UDG 候选者，该超群由最终可能合并形成一个星系团的星系群组成。

通过检查 SMUDGes 目录中 78 个 UDG 候选者的物理性质和特征，研究人员确定了其中 4,900 个可能的 UDG，而其余的则被归类为低表面亮度 (LSB) 矮星系。 样本中的大多数星系的有效半径小于 100 光年，质量低（小于 XNUMX 亿太阳质量），颜色主要为红色。

其中一项关键发现是，仅在一个所研究的星系中检测到中性氢，这表明 UDG 中 HI 的检测率较低。 研究人员提出，在整个 WALLABY 调查中预计会检测到大约 22 次中性氢，在孤立和松散的群体环境中检测到的可能性更高。

该研究还探讨了潮汐或冲压压力剥离是否可以解释波江星超群中 UDG 的形成。 研究人员发现了一个可能通过潮汐加热或相互作用形成的潜在 UDG，但得出的结论是，它可能是背景 UDG，而不是波江座群的一部分。

有必要对 UDG 进行进一步研究，以揭示其形成背后的机制并揭示其神秘本质。

资料来源：arXiv（DOI：10.48550/arxiv.2309.11799）

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– arXiv