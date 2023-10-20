天文学家担心 SpaceX 的星链卫星对射电天文学的影响。 平方公里阵列天文台（SKAO）有望成为世界上最强大的射电望远镜，但不断增加的卫星星座对其有效性构成了威胁。 Starlink 已在轨道上拥有超过 4,600 颗卫星，并计划再发射 42,000 颗。 这些卫星以及亚马逊等公司未来的星座正在造成光污染并干扰地面观测。

射电天文学家在西澳大利亚使用工程开发阵列 2 (EDA2) 进行初步测试，发现了令人担忧的结果。 星链卫星发出的信号比 SKAO 检测到的天文信号要亮得多。 确定了两种类型的污染：卫星和地面之间的预期信号，以及卫星电子设备的无意排放。 这些发射干扰了对宇宙黎明信号的探测，宇宙黎明是宇宙历史上的一个关键时期。

尽管 SpaceX 没有违反任何国际协议，但星链信号和天文信号之间的重叠使得研究宇宙黎明变得更具挑战性。 该研究的作者强调私营公司、监管机构和天文学界之间进行对话的必要性。 天文学不应因私营公司的行为而被边缘化，需要采取措施平衡全球高速互联网接入的需求和保护天文学传统的需求。

尽管随着卫星星座的增长，射电天文学将面临越来越多的困难，但解决其对科学观测的影响至关重要。 现在需要采取行动，确保天文学家的声音被听到，并在卫星星座的开发过程中谨慎考虑，以保护重要的科学研究。

来源：

– 文章：“SpaceX 的星链卫星如何影响射电天文学”

– arXiv.org：“卫星星座对 SKAO EDA2 的影响”