Nerf Blaster 设计每秒发射 100 支飞镖

摘要：一位DIY爱好者制作了一款全自动Nerf冲击波枪，每秒可发射100发飞镖，在冲击力、精度和射速方面超越了标准Nerf玩具。 爆能枪的设计采用半长飞镖，当用大功率爆能枪发射时，飞镖的飞行效率更高。 飞镖被装入带有滑块的鼓弹匣中，当鼓旋转时，滑块将飞镖推入轮子中。 实现高射速是一项挑战，创作者面临着诸如飞镖碎片和零件从弹匣飞出等困难。 然而，通过迭代设计，爆能枪现在可以平稳运行，飞镖离开弹匣并以极快的速度向下方飞行。 展示爆能枪动作的视频已被分享，展示了飞镖快速连续发射的过程。

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对于寻求增强爆破体验的 Nerf 爱好者，一位名为 [3DprintedLife] 的 DIY 设计师成功打造了一款超越标准 Nerf 玩具限制的全自动爆破器。 这种创新设计旨在实现每秒 100 支飞镖的惊人射速，同时保持更高的冲击力和精度。

为了达到所需的性能，爆能枪采用了半长飞镖，众所周知，当由高功率爆能枪发射时，半长飞镖会表现出更好的飞行特性。 这些飞镖由强大电机驱动的皮带推动，类似于轮式爆破机的机械原理。 弹药被装入装有滑块的弹鼓中，该滑块可有效地将飞镖推入旋转轮中。

然而，实现每秒 100 发飞镖射速的过程被证明是一个重大挑战。 设计师在构建过程中遇到了诸如飞镖碎裂和弹匣弹出零件等障碍。 通过勤奋的迭代和细化设计，这些问题逐渐得到克服。 其结果是一款能够可靠地将飞镖从弹匣中发射出去的爆能枪，以令人印​​象深刻的速度将飞镖向下射程。

对于那些有兴趣探索爆能枪复杂设计的人，可以通过 OnShape 获取文件。 此外，视频还展示了爆能枪的快速射击能力，让观众有机会目睹令人印象深刻的连续飞镖发射。

Nerf 爆能枪的进一步设计和修改此前已经出现，展示了 Nerf 爱好者社区的奉献精神和创造力。

来源：

– [3D打印生活]

– YouTube（未提供视频链接）