超大质量黑洞的宇宙邻居

作为亚利桑那大学的天文学家，我的主要研究领域之一是超大质量黑洞的生长。 与我们的成长过程如何塑造我们个人类似，超大质量黑洞所处的环境也会影响它的生长。

每个超大质量黑洞都有一个家园（称为宿主星系）和一个由本地其他星系群组成的邻域。 这些超大质量黑洞通过消耗宿主星系中已经存在的气体来生长，有时会比太阳重数十亿倍。

理论物理学预测，黑洞需要数十亿年的时间才能成长为类星体，类星体是由黑洞提供动力的极其明亮和强大的物体。 然而，天文学家发现许多类星体的形成时间要短得多，只有几亿年。

黑洞生长速度快于预期的这一有趣现象促使我探索这些黑洞周围的空间。 我感兴趣的是确定最大质量的类星体是否形成于拥有众多其他星系的人口稠密区域，或者即使在宇宙的荒凉区域，它们是否也能生长到巨大的尺寸。

我一直在研究的一方面是星系原星系团。 原星系团是尚未塌缩成单个物体的星系集合。 它们包含数百个星系，其特点是星系碰撞、黑洞不断生长，以及最终会产生新恒星的大量气体。

这些原星团的生长速度比最初认为的要快得多，这为天文学家提出了另一个需要解决的宇宙难题。 我们正试图了解类星体和原星团快速演化之间的联系。

为了检查原星系团，天文学家需要原星系团内每个星系的图像和光谱。 图像提供有关星系的形状、大小和颜色的信息，而光谱则根据特定的光波长揭示星系与地球的距离。

即将推出的詹姆斯·韦伯太空望远镜将大大增强我们研究原星团和类星体的能力。 这台先进的望远镜将使我们能够观察数十亿年前出现的星系和黑洞，从而一睹它们的早期演化。

詹姆斯·韦伯太空望远镜上的一种特殊仪器，称为宽视场无缝摄谱仪，彻底改变了星系邻域的搜索。 它可以同时捕获其视野内所有星系的光谱，使天文学家能够在短短几个小时内绘制出整个宇宙城市的地图。

几个正在进行的项目正在利用詹姆斯·韦伯太空望远镜来研究类星体环境。 这些项目旨在观测大爆炸后约 800 亿年的类星体及其邻近星系。 通过分析氢和氧发出的光，天文学家可以确定星系相对于明亮类星体的 3D 位置。

亚利桑那大学斯图尔德天文台的 ASPIRE 团队正在领导一个这样的项目。 他们已经在一个异常明亮的类星体周围发现了一个原星团，并用 12 个星系的光谱证实了它。 另一项研究发现，早期宇宙中已知最明亮的类星体附近有一百多个星系，其中 24 个星系靠近或位于类星体的附近。

詹姆斯·韦伯太空望远镜的大视场无缝摄谱仪有望为我们提供前所未有的类星体环境视图，使我们能够进一步了解超大质量黑洞所在的宇宙邻近区域。

定义：

– 超大质量黑洞：质量是太阳数百万或数十亿倍的黑洞。

– 类星体：一个非常明亮和强大的物体，由其中心的超大质量黑洞提供动力。

– 宿主星系：包含超大质量黑洞的星系。

– 原星系团：星系塌缩成单个物体之前的集合。

– 光谱：物体发射或吸收的波长分布，提供有关物体属性和距离的基本信息。

– 詹姆斯·韦伯太空望远镜：即将由美国宇航局发射的太空望远镜，旨在研究宇宙的早期星系和恒星。

来源：

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