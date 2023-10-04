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科学

研究表明地下岩浆是古新世-始新世热最大值期间的碳源

By加布里埃尔博塔

4月 2023日，XNUMX
研究表明地下岩浆是古新世-始新世热最大值期间的碳源

最近发表在《自然地球科学》上的一项研究提出，在 56 万年前发生的古新世-始新世热最大值 (PETM) 事件期间，地下岩浆在碳的释放中发挥了重要作用。 PETM 是全球剧烈变暖的时期，导致气温上升 5°C (9°F) 和显着的环境变化。

此前关于古新世始新世时期碳源的理论一直在海底甲烷冰的不稳定与北大西洋火山活动之间存在争议。 然而，GEOMAR 亥姆霍兹海洋研究中心的 Christian Berndt 教授领导的新研究表明，地下岩浆引起的热液喷发可能是甲烷和二氧化碳释放到大气中的原因。

为了研究这一理论，研究小组启动了一个项目，对位于挪威海岸的莫德古恩热液喷口进行钻探和采样。 经过 17 年的等待才开始钻探，最终于 2021 年收集了样本。对这些样本的分析为 PETM 爆发之前的热液喷发提供了确凿的证据。

研究人员在莫德古恩喷口的火山口中发现了两个关键证据来支持他们的假设。 首先，他们观察到碳同位素的变化，碳同位素是全球公认的 PETM 标记。 其次，他们发现了一种仅在 PETM 期间存在的特定浮游生物物种的存在。 然而，陨石坑形成的时间仍然不确定，因为在陨石坑底部上方 10-15 米的沉积物中发现了表明 PETM 开始的证据。

尽管关于陨石坑形成时间的争论仍在继续，但这项研究表明，地下岩浆引起的热液喷发在 PETM 期间碳的释放中发挥了重要作用。 进一步的研究和分析将继续揭示导致这一重大气候事件的复杂过程。

来源：
– Berndt, C. 等人（2023）。 自然地球科学。 [未提供网址]

By 加布里埃尔博塔

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